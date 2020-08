Spurtkanonen har våknet fra koma etter skrekkvelten

Den nederlandske syklisten Fabio Jakobsen har våknet fra koma etter den stygge velten på åpningsetappen i Polen rundt.

Fabio Jakobsen er våken fra koma. Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

NTB

7. aug. 2020 13:49 Sist oppdatert 8 minutter siden

Det melder det polske rittet på Twitter.

– Vi har gode nyheter fra sykehuset i Sosnowiec. Fabio Jakobsen er nå våken fra koma. Tilstanden er bra, heter det i meldingen.

Deceuninck-QuickStep-rytteren ble stygt skadd da han krasjet ut av løypa i spurten på onsdagens etappe til Katowice. Han ble presset ut til høyre i spurtkamp mot Jumbo-Vismas Dylan Groenewegen og veltet over gjerdet.

Les også Kritikken hagler etter skrekkvelt: – Begriper ikke hvorfor han gjorde det

Jakobsen traff en funksjonær som sto på siden av målseilet, og begge ble fløyet til sykehus. 23-åringen mistet mye blod etter ulykken, og han måtte opereres i ansiktet natt til torsdag. Tilstanden hans var først kritisk, men senere stabil. Torsdag ettermiddag ble det klart at han var utenfor livsfare.

Groenewegen var først over målstreken på onsdagens etappe, men han ble diskvalifisert for farlig kjøring. Torsdag ble han dessuten politianmeldt av Deceuninck-QuickStep-laget, som mente han hadde kjørt skittent og anklaget ham for drapsforsøk.

– Jeg kan ikke finne ord som beskriver hvor lei meg jeg er for det som skjedde med Fabio og de andre som var involvert i velten. Nå er Fabios helse det viktigste. Jeg tenker på ham hele tiden, skrev Groenewegen selv på Twitter.