Stor Tour de France-oversikt: På disse etappene kan de norske hevde seg

Verdens største sykkelritt står igjen for tur. 6. juli går startskuddet i den belgiske hovedstaden Brussel. Etter 21 etapper avgjøres det hele i Paris 28. juli.

I fjor endte det med norsk jubel da Alexander Kristoff sikret Norges eneste etappeseier. Det skjedde på den legendariske avslutningen på Champs-Élysées.

I år har Kristoffs trener og stefar sett for seg en annen etappe som nordmannens beste mulighet.

– Den største sjansen for seier tror jeg er på den 16. etappen, sier Stein Ørn.

– Jeg tror på en dobling av norske etappeseiere i år, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

Aldri før har det vært flere norske ryttere i Tour de France. I tillegg til Kristoff stiller Edvald Boasson Hagen, Sven Erik Bystrøm, Odd Christian Eiking, Amund Grøndahl Jansen og Vegard Stake Laengen.

Under kan du lese Kaggestads tanker om nordmennenes muligheter og Ørns tanker om Kristoffs sjanser, etappe for etappe:

1. etappe, Brussel – Brussel (flat)

Vinner man den flate åpningsetappen, tar man ikke bare årets første etappeseier. Rytteren vil kunne sykle med den gule trøyen på den påfølgende etappen. Den mannen kan være norsk.

Kaggestad: – Dette er en etappe der Eiking kan gå i brudd og jakte poeng til klatretrøyen, men det er en etappe som eies av spurtlagene. Det vil bli en samlet og heftig spurt inn mot mål. Det er smalt og kan bli nervøst. Det er Kristoff vi må håpe på. Han har en fri rolle, men ikke all verdens hjelp. Finner han det riktige hjulet kan alt skje, men han er ikke den største favoritten. Jeg holder en knapp på en type som Elia Viviani. Boasson Hagen kan klare topp ti.

Ørn: – Quick Step, Lotto Soudal og Jumbo-Visma er opptrekkstogene som kommer til å sette fart. Kristoff må klare seg på egen hånd. Han må manøvrere seg mellom spurtlagene, så må han ha litt flaks skal han få en topplassering.

2. etappe, Brussel – Brussel (lagtempo)

I år står lagtempo på programmet på andre etappe. Etappen går over 27 kilometer og avsluttes ved det kjente monumentet Atomium.

Kaggestad: – Amund Grøndahl Jansen og Team Jumbo-Visma har et bra lagtempolag. De kan fort ende på topp tre. De har en pallkandidat i sammendraget med Steven Kruijswijk. Belgiske Quick Step blir også bra. De har satt inn en del bra temporyttere på laget. De har Viviani, som er en spurter, men han har tidligere vært en god banerytter. Han må kanskje forsvare den gule ledertrøyen?

Ørn: – Ikke aktuell for Kristoff.

3. etappe, Binche – Épernay (kupert)

Halvveis ut på denne etappen passerer de den franske grensen. Avslutningen kan by på problemer for flere.

Kaggestad: – Det kan være at Kristoff og Boasson Hagen henger med her. De siste fem milene er krevende. Det er i tillegg en kneik som ikke er klassifisert noen kilometer før mål. Jeg frykter denne etappen kommer litt for tidlig for de norske. De gode klassikerrytterne vil være kandidater her. Greg Van Avermaet, Peter Sagan og Michael Matthews er de største favorittene.

Ørn: – Her er det Liège – Bastogne – Liège-preg over etappen. Rett før mål vil det kjøres knallhardt. Det er en løype som passer Kristoff bedre, men den er hard mot slutten. Siste bakken tett mot avslutningen kan bli vanskelig.

4. etappe, Reims – Nancy (flat)

Kaggestad mener Kristoff mangler en ordentlig god opptrekker for å kunne dominere i slike spurter. Dette er en etappe for spurtlagene med et godt opptrekkstog.

Kaggestad: – Dette blir fort en kopi av den første etappen. Det kommer en «bulk» på slutten, men det vil ende i et samlet felt på oppløpet. Det er en etappe hvor et brudd trolig ikke går inn. Spurtlagene vil kontrollere etappen.

Ørn: – Etappen ligner på Milano – Sanremo som Kristoff vant i 2014. Opptrekkstogene kommer til å sette fart igjen, men jeg tror han har en mulighet. Den hittil største sjansen hans i rittet.

5. etappe, Saint-Dié-des-Vosges – Colmar (kupert)

Opp og ned. Opp og ned. Det er slik løypeprofilen ser ut på denne etappen. Dagen etter venter en knallhard fjelletappe. Det kan gjøre at flere ønsker å ta det «rolig», noe som åpner for de norske.

Kaggestad: – Hadde jeg vært Eiking hadde jeg tegnet en rød ring rundt denne etappen. Her går gjerne et sterkt brudd løs. Skal han vinne må bruddet holde helt inn. Jeg håper også Boasson Hagen går i brudd. Bystrøm kan også kanskje markere seg.

Ørn: – Det er en litt for lang stigning mot slutten. Jeg tror ikke Kristoff kan hevde seg.

6. etappe, Mulhouse – La Planche des Belles Filles (fjell)

Årets første bakketoppavslutning kan by på spenning. Dette blir det første ordentlige testen for sammenlagtrytterne. Det er samme avslutning som blant annet i 2012 og 2014. Da var henholdsvis Chris Froome og Vincenzo Nibali sterkest. Sistnevnte vant hele Tour de France det året.

Kaggestad: – Dette blir fort den mest underholdende etappen i årets Tour de France. Det er en ekstrem tøff etappe. Feltet vil bli blåst i fillebiter. Det kommer til å gå et brudd. Har Eiking beina kan han komme seg med. Etter hvert vil feltet bli mindre og mindre, og ryttere kan snike seg av gårde og sette press på sammenlagtlagene. Egan Bernal er en mulig etappevinner.

Ørn: – Uaktuell for Kristoff.

7. etappe, Belfort – Chalon-sur-Saône (flat)

Dette er rittets lengste etappe på hele 230 kilometer. På mange måter ligner etappeprofilen på den første og fjerde etappen. Nok en gang kan Kristoff få muligheten i en spurt.

Den innlagt spurten kommer rundt 35 kilometer før mål. Det er en sjanse for spurterne til å sanke ytterlige poeng i kampen om den grønne trøyen. Det kan bety et høyt tempo på siste halvdel av etappen.

Kaggestad: – Her kommer feltet til å la et lite brudd gå før de kjører dem inn igjen. Spurtlagene må ta vare på sjansene de har.

Ørn: – Det er flatt inn mot mål og opptrekkslagene vil dominere. Det samme som på åpningsetappen gjelder for Kristoff her.

8. etappe, Mâcon – Saint-Étienne (kupert)

Her skal rytterne tilsammen klatre opp 3800 meter. Totalt består etappen av syv kategoriserte stigninger. TV 2-eksperten spår en knallhard dag.

Kaggestad: – Denne er for tøff for Kristoff. Er Boasson Hagen i form kan han fort gå på denne etappen. Igjen er det også en etappe Eiking bør sette en ring rundt. Alle som tenker de er sterke i brudd bør gjøre det samme.

Ørn: – Litt for kupert for Kristoff, rett og slett.

9. etappe, Saint-Étienne – Brioude (kupert)

14. juli, det betyr Frankrikes nasjonaldag. Tradisjonelt sett pleier de franske rytterne å ha et ønske om å markere seg litt ekstra. Her kan et stort brudd etableres med en rekke ryttere med fransk pass. Det kan by på norske muligheter.

Kaggestad: – Dette er en komplisert bruddetappe. Igjen er det en fin dag for Boasson Hagen og Eiking. Det vil samle seg et stort brudd. Dette er en typisk Sagan- eller Matthews-etappe. Det er nok ikke et stort felt som kommer samlet til mål, kanskje rundt 50. Det er mulig at Kristoff henger med, da har han en gyllen mulighet.

Ørn: – Denne er kupert og den siste bakken blir litt for hard for Kristoff. I utgangspunktet blir den for tøff.

10. etappe, Saint-Flour – Albi (flat)

Den siste etappen før første hviledag. Den er kategorisert som «flat», men første halvdel består av tre korte stigninger.

Kaggestad: – Det går nok et brudd, men den bør ende i spurt. Det er en veldig viktig anledning for spurterne, men det kan fort være den beste muligheten for Kristoff. På dette tidspunktet er det mange som er møre i beina før hviledagen, det vil gi Kristoff en fordel.

Ørn: – Dette er en etappe som passer han bra. Det er flatt inn mot mål. Spurtlagene vil prøve å kontrollere det inn, men nå begynner rytterne å bli slitne. Det er en slitasjeperiode, og jeg tror det kan være en god mulighet for Kristoff.

11. etappe, Albi – Toulouse (flat)

Første test etter hviledagen, på en etappe som er kategorisert som «flat». Her mener eksperten at naturkreftene kan sette fyr på rittet.

Kaggestad: – Typisk for dette området er at det blåser. Det kan bli sidevind som kan sprekke opp feltet. Igjen er det en fin etappe for Kristoff.

Ørn: – Opptrekkstogene vil kontrollere etappen. Det vil bli en massespurt, men jeg tror hviledagen vil spille i favør de som er litt raskere enn Kristoff. Jeg tror det blir for vanskelig og komplisert.

12. etappe, Toulouse – Bagnères-de-Bigorre (fjell)

Til tross for at det en fjelletappe, avsluttes det hele med en lang utforkjøring. Det kan gjøre at sammenlagtkanonene ikke kommer til å gjøre det helt store. Likevel kan det bli en severdig etappe for norske seere.

Kaggestad: – Her kan kanskje Eiking gå i brudd. Rytterne skal opp Col de Peyresourde, som er et veldig kjent Tour de France-fjell. Jeg tror det kommer til å gå et brudd som går inn. Er Eiking med kan alt skje.

Ørn: – Ikke aktuell for Kristoff, sier Ørn.

13. etappe, Pau – Pau (tempo)

Den eneste individuelle tempoetappen i årets Tour de France. Kaggestad mener nordmennene ikke kommer til å markere seg på denne etappen.

Kaggestad: – Dette er en kjempeinteressant etappe med tanke på sammendraget. Det blir utrolig gøy å se styrkeforholdet mellom de beste rytterne. Dette blir den første skikkelige testen siden den sjette etappen. Og mange av sammenlagtkanonene er gode på tempo. Geraint Thomas, Richie Porte, Bernal og Kruijswijk kan alle kjøre gode tempoetapper.

Ørn: – Ikke en Kristoff-etappe.

14. etappe, Tarbes – Col du Tourmalet (fjell)

Col du Tourmalet er en legendarisk stigning i Tour de France-sammenheng. Selv om etappen er rittets korteste, utenom tempoetappene, vil den ha stor betydning. Her er det få muligheter for de norske.

Kaggestad: – Her kan mange tape tid i sammendraget. Dette er starten på en helt forferdelig uke for rytterne. Den er så hard. Det blir en duell mellom rytterne, der de kommer opp én etter én.

Ørn: – For tøff for Kristoff.

15. etappe, Limoux – Foix (fjell)

De norske regnes som sjanseløse på en slik etappe, der alt handler om sammenlagtrytterne.

Kaggestad: – Det er tre førstekategorier de siste 70 kilometerne. Det er en tøff start, der det deretter går opp og ned hele dagen. Det er muligens svære brudd som kommer til å få gå. Det kan bli hektisk og man må være på som bare det i finalen. Det er en hardt test rett etter Col du Tourmalet.

Ørn: – Denne er også for tøff for Kristoff. Handler om å spare så mye krefter som mulig.

16. etappe, Nîmes – Nîmes (flat)

På denne flate etappen, som kommer etter nok en hviledag, blir været et tema. Her blåser det nemlig ofte. Etappen kan sammenlignes med den 12. etappen i 2016. Da slo feltet store sprekker og plutselig hadde man et scenario der flere sammenlagtryttere havnet i «feil» gruppe.

I ledergruppen befant blant annet Sagan og Froome seg – og ikke minst Kristoff. Det endte med en seier til Sagan, mens Froome økte i sammendraget. Kristoff ble nummer fire.

Kaggestad: – Skjer det igjen får vi håpe at Kristoff og Boasson Hagen er med i front.

Ørn: – Dette er en fase i rittet som er veldig gunstig for Kristoff. Det er etappen jeg ser for meg vil være den beste sjansen hans i Touren. Da begynner folk å bli slitne. Det er en maseetappe, opptrekkstogene er blitt slitne og vil ikke kunne kontrollere like mye som før. Det åpner for Kristoff og Sagan.

17. etappe, Pont du Gard – Gap (kupert)

En «mellomhard» etappe før rytterne virkelig gyver løs i de bratteste fjellene. Det gir en god mulighet for en norsk jubeldag.

Kaggestad: – Her vil et brudd gå inn. Det burde være en god mulighet for Boasson Hagen. Den siste stigningen er tøff, men bør kunne passe for Boasson Hagen, Bystrøm og Stake Laengen dersom de er med i bruddet. Den blir nok for tøff for Kristoff. Sammenlagtrytterne vil prøve å kontrollere hverandre. Det blir intenst på slutten med en utforkjøring, sier han.

Ørn: – Dette er ikke en etappe Kristoff har sett ut.

18. etappe, Embrun – Valloire (fjell)

På denne etappen skal rytterne klatre over 2000 meter tre ganger. Blant annet skal de opp Col du Galibier, nok et kjent Tour de France-fjell. Stigningen er på hele 23 kilometer.

Kaggestad: – Det er en kjempeviktig etappe for sammenlagtrytterne. Dette er en etappe man kan tape alt.

Han og Ørn tror ikke nordmennene vil markere seg denne dagen.

19. etappe, Saint-Jean-de-Maurienne – Tignes (fjell)

Etappen er totalt på 123 kilometer, den nest korteste sett bort fra tempoetappene. Likevel er den mer enn tøff nok.

Kaggestad: – Det handler om å bare overleve for dem som ikke kan klatre. Selv om ikke etappen er så lang, vil rytterne føle den varer i evigheter. Det vil bli gått som hakka møkk. De skal bestige Col de l'Iseran på nesten 3000 meter høyde. Det er en etappe for sammenlagtrytterne, det blir ikke noe hvile i det hele tatt.

Ørn: – Etappe nummer 19 er en kritisk etappe. Hele fokuset er å komme seg igjennom for Kristoff.

20. etappe, Albertville – Val Thorens (fjell)

Dette er en ny intens fjelletappe, der alt handler om å overleve for dem som sliter. Dette er den siste etappen der sammenlagtrytterne kan stjele tid fra hverandre.

Kaggestad: – Det blir et bikkjeslagsmål. Ryttere kommer til å ryke én etter én. Jeg holder en knapp på Bernal. Jeg håper de norske kommer seg innenfor tidsgrensen og får en fortjent avslutning på Tour de France i Paris.

Ørn: – Nok en sliteetappe. Handler kun om å klare tidsgrensen for Kristoff.

21. etappe, Rambouillet – Paris (flat)

Her handler alt om spurtene. Den gule trøyen er avgjort og det skåles i champagne på vei inn til Paris. Avslutningen på Champs-Élysées er legendarisk, der man virkelig kan skrive seg inn i historiebøkene. Kristoff vant i fjor og håpet er at han kopierer dette i år.

Kaggestad: – Man har sett at brudd har gått inn tidligere, men jeg tror ikke det skjer. Selvfølgelig er dette en stor mulighet for Kristoff og jeg håper virkelig på det. Boasson Hagen kan også finne på å være på hugget her.

Ørn: – Nå er rytterne slitne etter fjellene. Hele fokuset må være å hente seg inn og få restituert før denne etappen. Champs-Élysées er den som gir mest tilbake for Kristoff sin kapasitet. Dette er selvfølgelig en god mulighet.