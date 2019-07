Reagerer på lettkledde dansedamer i VM: – Det er så gammeldags

HAMBURG: Mellom settene på hovedarenaen, som har plass til 12.000 tilskuere, løper bikinikledde unge kvinner inn på sanden for å danse. De skal underholde publikum i den korte tiden spillerne tar seg litt og drikke og snakker sammen.

Flere reagerer på at sandvolleyball fortsatt holder på denne type underholdning.

– Vi har diskutert det både i VM og på andre turneringer, for de finnes jo mange steder. Jeg skjønner ikke agendaen, for de er jo ikke engang flinke til å danse, sier Jetmund Berntsen, assistenttrener på landslaget.

– Det kunne vært fint hvis det var utøvere i cheerleading som kunne ordentlig dans og turn. Hadde noen hoppet trampoline over nettet, ville det vært annerledes, sier Berntsen, som synes opplegget med de kvinnene som opptrer i Hamburg og ellers i verdensserien, burde vært fjernet.

– Det er så gammeldags.

Tross alt 2019

Merita Berntsen Mol, selv mangeårig landslagsspiller og OL-deltager i sandvolleyball, ble også opprørt da hun så underholdningen.

– Jeg synes at vi er langt forbi denne tiden med dansedamer som pauseinnslag. Vi er 2019. Og med de mange sakene som har vært med #metoo og diskriminering av kvinner, er min mening at dette blir helt feil. Da ville det vært mye bedre å satse på utøvere fra cheerleading som er virkelig flinke. Det at de som er der nå skal få 30 sekunder på å vise seg frem, er bare bortkastet.

– I sin tid ble det også reagert på de kvinnelige utøvernes snaue bikinier. Er det annerledes?

– Ja, det var i min tid, da det kom reaksjoner på størrelsen på drakten, som vi syntes var litt snau. Men det har gått seg til. Og vi var ikke pauseinnslag ...

Iver Horrem, som er markedsansvarlig i det norske forbundet, mener at de dansende kvinnene ikke har noe i sanden å gjøre.

– Det er helt harry. Jeg reagerte med en gang jeg så det, forteller han.

Mener dansing er moderne

Vi har konfrontert VM-arrangøren med kritikken fra nordmennene. Han mener pausedansing er moderne.

– Vi reagerer ikke på disse danserne. Det har vært vanlig siden 2004 at det har vært slik underholdning, sier Tim Simmons.

Amerikaneren er koordinator i VM og har hatt tilsvarende jobb de siste 25 årene. Han reiser rundt på verdensserierundene og var flere ganger i Stavanger da verdensserien ble arrangert der.

– Du synes ikke det er gammeldags med lettkledde kvinner?

– Nei, det er heller moderne. Det var jo ikke slik underholdning før. Det er for øvrig opp til hver enkelt arrangør hvordan man vil legge underholdningen til rette. Det som skjer her er standard, en del av programmet.