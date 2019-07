Hopper 111 cm høyere enn et fotballmål

For når 22-åringen hopper opp for å blokke eller smasher til ballen i sandvolleyball, ruver han godt. Tester har vist at han når 355 cm opp i været. Det er 111 cm høyere enn et fotballmål, som er 244 cm opp til tverrliggeren.

Målingene har utviklet seg i årenes løp og kan også gjøres på Olympiatoppen. Enten ved at utøveren tar løpefart, tre-fire skritt på fast underlag, for deretter å hoppe opp for å treffe noen pinner som henger fra taket. De har ulik lengde.

Alternativet gjøres i en gymsal, der en bom løftes til ønsket høyde opp mot taket, og så gjelder det å nå den med fingertuppene.

Fint å ha lange armer

Mol foretok sin test under en samling på ToppVolley etter at han hadde sluttet på den videregående skolen som ligger på Sand i Ryfylke.

– Lange armer kommer godt med, sier tometersmannen, som har stor rekkevidde.

Mette Bugge

Han presiserer at høyde er viktig, men at det er enda viktigere med tanke på selve spillet å ha god timing. Det gjelder å komme over ballen og slå til den i riktig sekund. I blokk handler det om å vurdere når det lønner seg å stige opp for å bli en vegg for motstandernes angrepsball.

Andreas Takvam, innendørsspilleren som har vært profesjonell i den tyske storklubben Friedrichshafen de siste årene, men som har gått til en polsk klubb foran kommende sesong, er den spilleren fra Norge som er best i test. Han er 201 cm høy og hopper 366 cm. Spilleren fra Sotra blir regnet som en av de ti med størst rekkevidde i verden i volleyball. Som kantspiller får han utnyttet spensten sin til det optimale.

Mol har en annen rolle som angrepsspiller. I sanden, med et annerledes og mykt underlag, kommer spillerne noe lavere enn de gjør på parketten. Men Mol kommer høyt nok til å bli en utøver som motstanderne frykter.

Ble sett på som en liten spiller

Den gangen Anders Mol og Christian Sørum som tenåringer gikk på samme skole på Vestlandet, den yngste i 1. klasse, den eldste to trinn over, var det helt uaktuelt at de skulle bli makkere.

Mette Bugge

Sørum så på Mol som en ivrig liten kar, en baby, som er et ord han selv fleiper med. Mol målte 170 cm i 10. klasse. Da han sluttet på videregående, var han blitt to meter.

– Jeg var veldig utålmodig på å vokse, men foreldrene mine sa at jeg hadde godt av den perioden. Jeg var nemlig tynn og spinkel og fikk også en skade i 2. klasse. Da måtte jeg trene godt fysisk, forklarer Anders Mol.

Faren, Kåre Mol, er 194 cm, moren Merita Berntsen Mol 180. Sønnen håpet på å strekke seg langt, og er foreløpig den av de fem i søskenflokken som har vokst mest. Broren Hendrik, som utgjør Norges nest beste sandvolleyballag sammen med Mathis Berntsen, måler 198. De andre søsknene er yngre og lavere.

– Målet var å bli høyere enn Hendrik (25), sier Anders Mol (22) om den tre år eldre broren, som er til stede i Hamburg sammen med sin makker.

De fire utgjør Beachvolley Vikings, og målet er at begge parene skal komme seg til OL i Tokyo.

Spenst må til

Christian Sørum er den mest spenstige av de to. Sørum hopper 92 cm opp uten å ta tilløp, Mol 90. 23-åringens beste resultat fra hopp med tilløp innendørs er 342 cm.

Spensten kan måles ved å ta kritt på fingrene og strekker seg så langt de kan med hånden opp langs veggen fra stående posisjon. Deretter måles avstanden til det punktet som fingertuppene setter merke etter at utøveren har hoppet opp.

Mette Bugge

Mest imponert over teknikken

Jon Grydeland (44), som var landslagstrener fra år 2000 i Sydney-OL til og med OL i London 2012, og deretter sportssjef til 2017, sier følgende:

– Det er ekstremt imponerende for meningsmann at Anders Mol hopper så høyt. Det som imidlertid er spesielt er kombinasjonen av fysikk og teknikk. Vanligvis har høye spillere stor rekkevidde og spiller på fysikk og kraft, men Anders har teknikk og i tillegg et blikk som er mer vanlig hos de mindre forsvarsspillerne på 180–185 cm.

Tidligere, da Anders ikke var så høy av vekst, spilte han i posisjonen bak på banen. Da måtte han utvikle et teknisk repertoar.

Grydeland var sportssjef da Mol debuterte i verdensserien i Stavanger som 16-åring. Han har fulgt både Mol og Sørum lenge, og mener de fremhever seg når det gjelder den mentale stabiliteten, måten de håndterer krevende situasjoner på.

– Det får dem til å virke som ringrever til tross for ung alder. De har lite svingninger i kvaliteten på spillet sitt.

– Jeg så dem vinne juniormesterskap, og da er mer normalt å bli overivrig og miste konsentrasjonen, men de holdt et stabilt nivå. Dessuten har de beholdt nysgjerrigheten hele veien og ønsker stadig å bli enda bedre. Der synes jeg Kåre Mol har vært ekstremt flink med hele teamet, ved å finne balansegangen mellom en riktig ramme og la gutta få lov til å ta eierskap videre.

Grydeland var for øvrig den som ansatte Kåre Mol som landslagstrener i 2016.