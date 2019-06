Trønderske idrettstopper kritiske: – Beklagelig at det ikke ble opplyst om i forkant

– Litt av poenget med valget var at man skulle resette situasjonen. Idrettsforbundet har de siste par årene hatt det tøft, og nå hadde vi en mulighet til å få et nytt lag som kunne starte med blanke ark. Men nå er vi tilbake på det sporet der det blir stilt spørsmål om måten det er gått fram på, og det synes jeg er beklagelig. Jeg hadde håpet vi skulle komme oss videre, sier Tore Rømo.

Han er en av sju delegater som reiste til Lillehammer for å representere Trøndelag under idrettstinget. Berit Kjøll vant presidentvalget med to flere stemmer enn Sven Mollekleiv.