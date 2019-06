Rafael Nadal - Dominic Thiem 3–1 (6–3. 5–7. 6–1. 6–1)

Game, set og match.

For andre året på rad fikk østerrikeren Thiem anledning til å bryne seg på den ubestridte kongen av French Open i finalen på det ærverdige stadionanlegget i Paris.

Men nok en gang ble spanjolen for sterk. Dermed har Nadal vunnet 12 av 12 mulige finaler i grusturneringen.

Med 12 French Open-titler troner han nå alene på toppen over den mestvinnende spilleren av en enkelt Grand Slam-turnering.

– Ville aldri trodd det

Den delte han tidligere med australieren Margaret Court, som har hatt rekorden med elleve Australien Open-seire siden 1973.

– Jeg kan ikke forklare det jeg har oppnådd og hva jeg føler. Det var en drøm å spille her for første gang i 2005. Jeg ville aldri trodd at jeg fortsatt ville være her i 2019. Det er et utrolig spesielt øyeblikk for meg, sa Nadal til publikum etter først å ha gratulert sin motstander med finaleplass og spådd en lysende fremtid for østerrikeren.

– Han er kongen av grus. Han gjør det på en måte som ingen andre har gjort det før ham. Han er den største noensinne på grus, sa Eurosport-kommentator Christer Francke da seieren var en faktum.

– Jeg har aldri sett maken til spiller. Han utvikler seg hele tiden. Det er enormt, sier idrettssjef i Norges Tennisforbund og videoanalytiker for Casper Ruud, Øivind Sørvald til Eurisport.

Utrolig statistikk

33-åringen fortsetter dermed sin utrolige statistikk i turneringen, og har nå vunnet 93 av 95 kamper. De to eneste tapene har kommet mot svenske Robin Söderling i 2009 og Novak Djokovic i 2015.

Tittelen er hans 18. Grand Slam i karrieren. Kun to bak Roger Federer, som har rekorden med 20.

Michel Euler / TT NYHETSBYRÅN

Fakta: Rafael Nadals Grand Slam-seire Australian Open: 2009 French Open: 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 Wimbledon: 2008, 2010 US Open: 2010, 2013, 2017 Totalt: 18 X

– Ekstremt høyt nivå

Selv om gamesifrene 6–3 fra det første settet skulle tilsi at Nadal vant det overlegent, så måtte han kjempe fra første ball.

Thiem ønsket virkelig ikke å tape sin andre French Open-finale på rad. Søndagens duellanter er av mange ansett som de to beste spillerne i verden på grus.

Hver eneste ball ble en egen kamp i kampen, og ballvekslingene ble lange. Når Thiem også vartet opp med flere tekniske finesser, var det en frustrert Nadal som måtte innse at Thiem brøt til 3–2.

KAI PFAFFENBACH / Reuters / NTB Scanpix

Da våknet den spanske oksen. De fire neste gamene viste Nadal hvorfor han har vært den mest fryktede grusspilleren i en årrekke, og vant 6–3.

– Dette var et ekstremt bra sett. Dette kan ta lang tid. Dette var ekstremt høyt nivå, sa Sørvald på Eurosport.

Slo tilbake

I det andre settet slo Thiem, bokstavelig talt, tilbake. Etter det heseblesende førstesettet gikk tempoet noe ned.

Det var fordel østerrikeren, som i større grad fikk tid til å gjennomføre sitt spill. Settseieren var også Thiems første i en Grand Slam-finale i karrieren.

Fikk du med deg denne? Tok pause fra tennis for å satse på cricket i 2015 - lørdag vant hun French Open

– Dette var moro. Tempo gikk litt ned. Nadal slo mer feil nå, og Thiem slo flere vinnere. Dette blir veldig spennende, konkluderte Sørvald.

Nadal fullstendig overlegen

I seiersrusen over det andre settet fikk Thiem juling i det tredje.

Nadal serverte det franske publikumet jubel-tennis, tok smått utrolige elleve poeng på rad, brøt Thiems serve to ganger og ledet plutselig 3–0 i games.

Da knyttet «Rafa» neven og satte i et jubelbrøl.

CHARLES PLATIAU / Reters / NTB Scanpix

Til slutt vant Nadal settet overlegent 6–1.

– Dette skjer veldig ofte. At du tar settet, er veldig fornøyd, så kommer du ut og slurver, sa Sørvald.

Den trenden gjaldt derimot ikke Nadal og det fjerde settet ble en ren sjarmøretappe. Spanjolen holdt trykket oppe, hadde full kontroll, brøt servene til Thiems og da «kongen av grus» gikk opp i 5–1 før egen serv, ropte tilskuerne Nadals navn.

Sekunder senere var det siste poenget i boks. Troféet var hans igjen. Etter en maktdemonstrasjon av de sjeldne, gikk Nadal rett ned i grusen i tårer.

På underlaget ingen slår ham på.