Norges hoppstjerne slått igjen tross ny bakkerekord

Søndagens hopprenn i Japan ble nesten en repetisjon av lørdagens renn. Lundby kjempet om seieren og satte bakkerekord med sitt lange svev på 139,5 meter – en halvmeter lenger enn lørdag – men det holdt kun til annenplass.

Eva Pinkelnig fra Østerrike tok verdenscupseieren. Dagen før ble Lundby slått av den østerrikske tenåringssensasjonen Marita Kramer (18).

I søndagens renn lå Maren Lundby på annenplass med 114,3 poeng etter et hopp på 121,5 meter i førsteomgangen. Et svært pent svev sørget for godt utgangspunkt før det siste hoppet, men det var jevnt i teten med 14 hoppere innenfor ti poeng bak lederen.

Det var et hestehode frem til leder Pinkelnig, som landet på 135,5 meter i førsteomgangen og hadde 132,6 poeng.

Da Lundby satte bakkerekord med 139,5 meter i finaleomgangen, kunne hun neppe gjort mer. Men totalsummen på 239,6 poeng var ikke nok til seier. Pinkelnig avsluttet med et hopp på 130 meter, og med forspranget hun hadde fra første omgang endte hun med 250,8 poeng til slutt.

De andre norske hopperne, Silje Opseth og Anne Odine Strøm, endte på henholdsvis 7.- og 28.-plass. Opseth hoppet jevnt og godt, med hopp på henholdsvis 119,5 og 122 meter, mens Strøm landet på 109,5 og 99 meter.

