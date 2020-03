– Jeg har vært med ganske lenge, og aldri vært borti lignende. Moss prøvde seg med permitteringer en gang da alle skulle ut i ferie etter sesongen, men da var situasjonen en helt annen. Nå er det unntakstilstand på alle måter, sier Joachim Walltin, leder for Niso, idrettsutøvernes fagforbund.

Koronaviruset har sørget for at all idrett i Norge har stanset, og det fører allerede til store økonomiske konsekvenser for idrettslagene.