Vipers-sjefen mener staten må hjelpe toppklubber

– Det er vanskelig å spå hva som skjer. Men norske klubber i alle idretter kommer til å blø. Jeg tror det må komme redningspakker fra toppen for å hjelpe toppklubber med driften videre. De tiltakene som iverksettes, må også gjelde idrettsklubber, sier Terje Marcussen til Fædrelandsvennen.

Han er daglig leder i Vipers. Mandag skal de diskutere hvordan klubben skal forholde seg til situasjonen.

– Vi har brukt helga for å hente inn all informasjon, og vil deretter gjøre opp status i et møte mandag. Hva det innebærer vil vi først kunne svare på etter møtet, sier Marcussen.

– Vurderer dere å permittere?

– Det er for tidlig å svare på, sier Marcussen.

Ingen krise for Vipers foreløpig

Sluttspillene i håndball og ishockey er allerede utsatt. Eliteserien i fotball er også utsatt inntil videre.

– I håndballen er det flere klubber som får kraftige smeller, med inntektsbringende turneringer og håndballskoler som blir stoppet. Vi har en håndballskole i august, som kan bli rammet, sier Marcussen.

– Hvor mye taper dere og hvor mye har dere å tære på?

– Det er vanskelig å si. Vi er mot slutten av en sesong, så det er ikke krise for oss foreløpig. Men disse tingene skal vi se på mandag, så jeg kan ikke svare deg nå, svarer Vipers-lederen, som mener alle nå må vise solidaritet og finner tiltak som letter i en krevende tid, og at det må gjelde alle klubber – ikke bare toppklubber.

– I første omgang handler alt om å få stoppet dette viruset. Deretter må det en solid dugnad til i idretten for å finne gode solidariske løsninger, sier Marcussen, som tror fotballklubbene i Norge kommer til å bli hardest rammet.

NFF og NTF møtes mandag

Der kan de fleste av inntektsstrømmene stoppe opp. Billettinntekter, sponsoravtaler og inntekter fra TV-avtalen er klubbenes største inntektskilder.

Mandag skal Norges Fotballforbund (NFF) og Norsk Toppfotball (NTF) diskutere hvordan de kan hjelpe klubbene.

– Diskusjonstema blir nå hvordan vi skal klare å komme oss gjennom krisen og hvilke steiner vi skal snu for å redusere kostnadene, sier direktør i Norsk Toppfotball, Leif Øverland til Eurosport søndag.

– Det første som skjer i en sånn situasjon, er at sesongkortsalget stopper opp. Vi er en del av et næringsliv, og sponsorer kan også slite økonomisk. Det er en tøff sirkel, og mange næringer har det tøft nå, sa samme mann til Aftenposten lørdag.

Stille fra Start

Ifølge Øverland går i snitt 50 prosent av utgiftene i toppklubbene med til lønn. Flere norske toppklubber, som Strømsgodset og Sandefjord, har uttalt at de vurderer å permittere ansatte.

Fædrelandsvennen har prøvd å komme i kontakt med daglig leder i Start, Christopher Langeland, gjennom flere dager, men han har ikke svart våre henvendelser. Ansatte i klubben har fått beskjed om at all dialog utad fra klubben skal gå gjennom ham.

– Først og fremst vil jeg si at vi i Start selvfølgelig forholder oss til retningslinjene vi får og at vi naturligvis er med på denne fellesdugnaden. Samtidig opplever jeg at Fotball-Norge står sterkt samlet, uttalte Langeland til TV 2 fredag.

Fædrelandsvennen har også vært i kontakt med IK Starts styreleder Dag Andersen med spørsmål om klubbens situasjon. Han skriver dette i en SMS:

«Jeg vil anbefale deg å snakke med Christopher Langeland om dette. Det er han som har dialogen med NFF og NTF. Vi snakker selvsagt sammen. Men for å få så riktig info som mulig, så kontakt ham».

Laget på vei hjem fra Spania søndag

Start-laget er etter det Fædrelandsvennen kjenner til på vei hjem fra Spania søndag, og skal etter planen med Norwegians fly fra Oslo som skal lande 22.40 på Kjevik.

Leif Ivar Akselvoll i Escape Travels som står for logistikken rundt treningsleiren, bekrefter at Start har flybilletter hjem søndag.

– De har booket billetter og har fly hjem. Blir flyene kansellert blir det en annen case, men vi har ingen signaler på nåværende tidspunkt om at det kommer til å skje, sier Akselvoll.

Start reiste til Marbella 5. mars, og skulle etter planen bli der til 19. mars.