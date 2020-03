Sesongen kan ryke for OL-håp: – En desperat situasjon

Samtlige i trioen har mål om å ta gull i de kommende sommerlekene, men akkurat nå ser det ikke lyst ut for noen av dem.

Selv om Japans statsminister tidligere lørdag insisterte på at det skal gå som planlagt, er det ingen som vet hvordan situasjonen er om fem måneder.

Kristian Blummenfelt, Gustav Iden og Casper Stornes har også store problemer med å få trent, noe som setter hele sesongen i fare.

– Vi støtter selvfølgelig opp om dugnaden som nå gjøres i Norge, og vi sympatiserer med alle de som jobber i helsevesenet og på andre måter sikrer helsen til andre. Dette er en uvirkelig og utrolig trist situasjon for alle i hele verden. Sammenlignet med situasjonen mange befinner seg i, er vårt problem lite, sier Arild Tveiten, sportssjef i triatlonforbundet, i en pressemelding.

Erik Johansen / NTB scanpix

– En desperat situasjon

– Samtidig blir denne sesongen veldig annerledes enn opprinnelig planlagt for oss som jobber med idrett i det daglige. Det er faktisk ikke sikkert at det blir noen triatlonsesong i det hele tatt. For de utøverne som har trent mot OL 2020 i mange år er dette en desperat situasjon.

I pressemeldingen opplyser forbundet at de nå har store problemer. Sesongen skulle begynt forrige helg, men er nå utsatt til 30. april. På fredag fikk de avslag fra Helsedirektoratet om åpen svømmehall for OL-aktuelle utøvere.

Landslaget opplyser at de normalt svømmer 30.000 meter i uken, og at de er avhengig av å svømme hver dag for å holde farten de trenger for å kunne konkurrere i verdenstoppen.

Må hjem i karantene

– Det er rimelig likt for de fleste utøvere over hele verden, men vår fordel har alltid vært det å trene mer og bedre enn de andre. Når en tredjedel av treningen forsvinner, er det ikke det like lett, sier Gustav Iden.

– Det er uansett lenge til neste konkurranse og jeg er sikker på at Arild og resten av teamet rundt oss disker opp med en løsning som er nesten like bra som om det ikke hadde vært lock down over hele verden, fortsetter han.

Mens Iden og Stornes skulle reist til Spania etter helgen, dro Blummenfelt i forkant for å forberede seg til en annen konkurranse. Nå som Spania går inn i karantene, tvinges han til å reise hjem søndag for å sitte i karantene i Norge.