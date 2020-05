STAVANGER: – Vi er veldig spente. Det vil få store konsekvenser for oss dersom vi ikke får et betydelig tilskudd. Det er full stans i alle aktiviteter her, sier Åge Olsen til Aftenbladet.

Han er daglig leder i Stavanger Svømmeklubb og fikk i likhet med mange andre idrettslag tilværelsen snudd på hodet da store deler av Norge ble stengt ned 12. mars.