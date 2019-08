Dinamo Chisinau-Sjarmtrollan: 2–2 (2–1)

To scoringer mot på under ett minutt for Dinamo Chisinau, gjorde jobben tøff for Sjarmtrollan. Etter marerittminuttet, slo «trollan» tilbake. Tobias Schjetne mottok ballen og dundret den i mål fra langt hold halvveis ut i førsteomgang.