Toppidrettssjef Tore Øvrebø er svært bekymret. Bakgrunnen er ferske tall som sier at OL-utsettelsen får store konsekvenser for utøvere som satser mot lekene i 2021. Avstanden mellom de midlene som trengs, og det særforbund og deres OL-håp kan bidra med, er på 50 millioner kroner.

Fakta: Krevende økonomisk år 2021 Omfattende satsing på både sommer- og vinteridrett Paralympics er ferdig i Tokyo 5. september 2021, vinter-OL i Beijing starter 4. februar 2022 Kartlagte merkostnader for sommerlandslagene grunnet utsettelse av OL og PL i Tokyo: 50 millioner kroner Vinterlandslagene går usikre/krevende økonomiske tider i møte:

OL-troppen er antatt å bli omtrent på hundre utøvere, mens 15–20 skal til Paralympics.

– Vi lever fra hånd til munn av det vi får inn av sponsorene. Vi er dessuten helt avhengig av penger fra snille foreldre for å kunne leve, sier seileren Helene Næss (29).

Sammen med makker Marie Rønningen (26) er hun medaljekandidat i 49er. For å få noen ekstra inntekter, leier Næss ut soverommet til en venninne og sover selv i stuen. Rønningen bor fortsatt hjemme. Alt for å spare penger i en tid der midlene som ble gitt inn mot et OL som ble utsatt, allerede er brukt.

TOMM CHRISTIANSEN

Et uvanlig neste år

Normalt, når OL går etter planen, tar forbundet ned virksomheten det påfølgende året. Pengebruken er minimal. De aktive er mer hjemme og får tid til å studere og jobbe.

De to vestfoldseilerne forteller at budsjettet for å dekke OL-satsingen ligger på mellom 800.000 og én million kroner i året.

– Vanligvis har forbund og Olympiatoppen bistått med 60 prosent. Resten må vi dekke av sponsorer, egne penger og foreldre, sier Rønningen.

Tønsbergjenta skulle vært ferdig med en bachelor til høsten, men må nå utsette studiene i ett år og ta opp mer lån.

– Dessuten hadde jeg planer om å flytte hjemmefra. Nå må jeg bli.

Fattige toppidrettsutøvere

Tall hentet inn av Olympiatoppen viser at blant 104 av Norges beste sommeridrettsutøvere, har 56 av dem inntekt under EUs fattigdomsgrense, som er 221.300 kroner.

Tilsvarende tall på vinteridrettsutøvere er 49 av de 111 som svarte.

Da koronaviruset kom, stoppet all aktivitet opp. For noen utøvere i enkelte idretter betydde det også total stans av start- og premiepenger.

TOMM CHRISTIANSEN

Danskene fikk hjelp

Øvrebø har undersøkt hvordan nabolandet Danmark, som får en like stor OL-tropp som Norge, håndterer dette.

– Team Danmark har statlig forankring. Styreleder rapporterer til de politiske myndighetene. To store private fond og myndighetene har bidratt med ekstraordinære midler på 40 millioner danske kroner til toppidretten. Det tilsvarende 60 millioner norske kroner, sier han.

Lone Hansen, danskenes svar på Tore Øvrebø, har kommentert beløpet slik: «Det giver riktig meget ro ...»

– For oss giver det meget uro, sier Øvrebø om situasjonen i norsk toppidrett.

Blir en oppgave for Nif

Derfor har toppidrettssjefen henvendt seg til ledelsen i Norges idrettsforbund, som har sendt brev til finanskomiteen i Stortinget. Nif har flere innspill og toppidrettens kår er blant de prioriterte punktene.

– I disse krisetider, der så mange bransjer blør, er det da riktig at toppidretten roper ut om mer penger?

– Det er legitimt å mene det. Noen sier at idrett er det mest viktige av det som ikke er viktig. Men det gir livsinnhold og glede for mange. Det statlige engasjementet i toppidretten tar utgangspunkt i stolte idrettsøyeblikk og nasjonal identitet. Det er noe med å forberede seg på å skape dem. Det er ikke fullt så stort engasjement i å bidra til investering, svarer Øvrebø.

– Men tross alt tjener mange utøvere godt, slik som langrennsløper Johannes Høsflot Klæbo gjorde ved å tegne en 25-millioners kontrakt?

– Det er en utbredt oppfattelse at utøvere er steinrike. Inntektsfordelingen i et landslag er brattere enn ovarennet i en hoppbakke. Enkelte tjener store summer, men det er forbausende få. Selv OL-vinnere i paradegrenen langrenn sliter med å selge sitt sponsormerke.

TOMM CHRISTIANSEN

Må holde toppidretten i gang

Idrettspresident Berit Kjøll og generalsekretær Karen Kvalevåg kom raskt på banen for å informere myndighetene om toppidrettsutøvere og særforbundenes problemer.

– De siste månedene har mange toppidrettsutøvere snudd opp ned på alle sine planer. For de aller fleste, er dette deres yrke. Mange er fattige. De klarer ikke å skrape sammen nok penger til å finansiere det neste året, sier Kjøll.

Hun mener at en nasjon som bygger nasjonal identitet også via idretten, må være villig til å investere.

– På vegne av toppidrettsutøverne ber vi ikke om for mye, mener hun.

Nif har for tiden møter med partier i posisjon og opposisjon, for å legge frem fakta og si fra at ekstra støtte er helt nødvendig.

Fakta: Dette har Nif bedt om Nifs brev til finanskomiteen datert 5. juni forklarer topputøvernes situasjon: Forsiktig estimerte ekstrakostnader beløper seg til 50 millioner. Av dette er ca. 60 prosent knyttet til utøverne. Dette kan deles inn i følgende hovedposter: • Utøverfinansiering – utgifter til livsopphold • Inntektsbortfall for utøvere som utsetter studier eller deltidsjobb • Bortfall av startpenger og premiepenger • Kostnader til samlinger/driftsmidler • Kostnader til sportslig ledelse/trenere/helseapparat Mer enn 60 prosent av aktuelle utøvere må gjennomføre kvalifisering til OL eller Paralympics i løpet av 2020/2021. Flyttingen av OL og PL medfører at utøvere må repetere både forberedelser og kvalifisering til Tokyo 2021 i ett år til. Det blir kun tre år mellom Tokyo 2021 og Paris 2024, slik at det blir vanskeligere for utøverne å bruke tid på å studere eller ta lønnet arbeid ved siden av treningen.

19. juni blir det klart om statsråd Abid Raja og resten av regjeringen kommer med ekstrabevilgningen.

– Vi følger situasjonen nøye, og vurderer fortløpende ulike tiltak for kultursektoren, herunder også toppidretten. Og vi har god dialog med Nif også om dette, sier Raja i en uttalelse til Aftenposten.

Han sier at forslagene til revidert nasjonalbudsjett og neste fase i krisetiltakene er oversendt Stortinget.

– De skal behandles før sommeren. Vi vet at Nif også har vært i kontakt med ulike partier på Stortinget om ulike forslag til tiltak. Vi avventer Stortingets behandling av de nevnte budsjettproposisjonene, og vil fortsette dialogen med Nif for å fortløpende vurdere ulike tiltak deretter, sier Raja.