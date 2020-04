Det kunne vært en norsk skog og en bokser som hadde tatt seg en tur ut. Men Cecilia Brækhus er på 2300 meters høyde i Big Bear Lake, California.

Den lille byen som fikk navnet sitt fordi det var grizzlybjørn der tidligere, ligger i et område to timers kjøretur fra Los Angeles. Turister fra hele verden kommer hit for å stå på ski, men ikke nå.