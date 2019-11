WADA-topp Helleland fikk PST-varsel om norsk-russisk overvåking

Det kommer fram i boka «Ren idrett, skittent spill», som utkommer torsdag.

I boken forteller den tidligere kulturministeren om motstanden hun møtte som visepresident i Verdens antidopingbyrå (WADA), skriver VG.

Sterke krefter i Den internasjonale olympiske komité og WADA kjempet for at russisk idrett skulle tas inn i varmen etter at det ble avslørt systematisk juks gjennom en årrekke. Linda Hofstad Helleland mente at Russland først måtte innfri kravene som var stilt.

Det var i denne situasjonen, på vei til et dopingseminar på Grand Hotell i Oslo, at hun fikk beskjed om at PST ønsket et møte med henne.

– På møtet fortalte PST at de hadde informasjon som viste at russiske interesser hadde gitt oppdrag til norske selskaper om å kartlegge og undersøke min aktivitet, mine uttalelser og mine handlinger, sier hun til VG.

Helleland understreker at det ikke er uvanlig at norske statsråder har møter med PST, men at dette var noe helt annet: Det skjedde i egenskap av at hun var visepresident i WADA.