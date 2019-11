Det har vært kjent en stund at 5000 meter var på vei ut, men nå er det endelig bekreftet.

Sjefen i Team Ingebrigtsen, Gjert, er ikke nevneverdig bekymret for at øvelsen er utelatt fra Diamond league-programmet.

– For guttene sin del har det ingen betydning. Det er fordelen med å strekke seg over flere distanser. Man blir ikke såbare for slike endringer, sier Gjert Ingebrigtsen.

– Det er ingen misnøye med at 5000-meteren fjernes?

– Overhodet ikke.

Gjennomføres raskere

Jakob Ingebrigtsen løp inn til femteplass på distansen under Friidretts-VM i Doha tidligere i høst. Også Filip og Henrik løp finalen – førstnevnte måtte bryte, mens eldstemann havnet et stykke bak på 13.-plass.

Signalene tyder imidlertid på at det kommer til å bli arrangert flere 5000-metere under stevnene, men distansen blir ikke en del av Diamond League-programmet.

Neste år blir det ifølge Diamond Leagues nettsted 14 innledende stevner og en finale.

Allerede tidligere i år ble det vedtatt å begrense antall øvelser på DL-programmet til 12 for hvert kjønn. Tanken er at stevnene skal gjennomføres raskere.

Nick Didlick / AP

Etter en markedsundersøkelse konkluderte arrangøren med at de mest populære øvelsene er 100 meter, lengde, høyde, stav, 200 meter og 400 meter. Likevel kuttes 200 meter fra programmet, fordi man velger å prioritere 100 meter, skriver NTB.

Tre andre øvelser fjernes fordi de scoret lavt i popularitet. Det er diskos, tresteg og 3000 meter hinder.

Fakta: Dette er Diamond League-øvelsene i 2020 100 meter 400 meter 800 meter 1500 meter 3000 meter 100/110 meter hekk 400 meter hekk Lengde Høyde Stav Spyd Kule

Utstillingsvindu

– Målet vårt er å skape en hurtigere, mer spennende global liga som utstillingsvindu for sporten vår, en liga TV-selskapene ønsker å vise og tilhengerne ønsker å se på. Samtidig forstår vi skuffelsen til utøverne av øvelser som ikke blir del av Diamond League-sesongen i 2020, sier IAAF-president og Diamond League-formann Sebastian Coe.

Øvelser som ikke nådde opp på Diamond League-programmet vil i stedet komme med i den nye Kontinentaltouren, en serie stevner på nivået under Diamond League som skal innføres neste år.

Steinar Hoen jobber med å sy sammen det endelige stevneprogrammet til kommende sesongs Bislett Games, som også blir et Diamond League-stevne i 2020.

– Alle de «norske øvelsene» er med. Karoline Bjerkeli Grøvdal har sagt at hun skal løpe 3000 meter og ikke 3000 meter hinder neste sesong. Alle de norske øvelsene er også med under neste sesongs Bislett Games, men det er ikke 100 prosent bestemt hvilke av dem som er med i 90-minuttersprogrammet og hvem som må være med i halvtimen før selve Diamond League-stevnet starter. Det blir endelig avgjort kommende onsdag, sier Bislett Games-sjef Steinar Hoen til NTB.

