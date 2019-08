Stjernetrener om dopingdrama: – Et slag i trynet

– Et slag i trynet, og man blir stresset, men jeg har fikset ny toppjockey, sier Privilegiado-trener Niels Petersen.

Det var etter Øvrevolls løpsdag 29. juni at stjernejockey Rafael Schistl testet positivt på medikamenter som står på Antidoping Norges liste over forbudte stoffer. Schistls prøve inneholdt spor av vanndrivende midler.

Den Høyere Voldgiftsrett i galoppsporten behandlet saken tirsdag ettermiddag, og toppjockeyen ble dømt til fem ukers utelukkelse. Dermed er han utestengt fra å ri på Øvrevolls Derby-dag.

– Det er selvfølgelig veldig trist for Rafael Schistl, og han er langt nede. Samtidig viser dette at vi har et dopingreglement som fungerer. Og det er bra, sier trener Niels Petersen

Han har ansvaret for engelskfødte Privilegiado som søndag kan vinne årets Derby og førstepremien på 633.750 kroner. Blir det seier, er det Niels Petersens ellevte Derby-triumf i karrieren.

Først stresset – så fokusert

Øvrevolls for tiden mest meritterte galopptrener medgir at han ble stresset da nyheten om dopingsaken kom:

– Jeg ble først stresset, men så ble jeg veldig fokusert: Med Rafael Schistl ute, måtte jeg finne en ny og god jockey ikke bare til Privilegiado, men også til flere av stallens øvrige hester som skal i aksjon søndag. Jeg har fått god hjelp av Norges beste internasjonale jockey, William Buic, sier Petersen.

– Ønskedrømmen hadde selvfølgelig vært å få William til å overta rittene, men han har kontrakt om å ri for sjeik Mohammed og hadde ingen mulighet til å legge inn en Øvrevoll-tur, men han hjalp meg med å sikre en avtale med Pat Cosgrave, fortsetter Petersen.

Cosgrave er en engelsk jockey med gode meritter og som har vært på Øvrevoll tidligere. Han er dermed kjent med banen. Særlig god kjennskap til norsk galoppsport har han imidlertid ikke.

Derfor har han fått hjemmelekser av trener Petersen:

– Jeg har beordret ham til å studere løpsarkivet for å bli kjent med både egne hester og de verste konkurrentene. I tillegg vil jeg ha en lang prat med ham lørdag kveld og søndag morgen for å legge opp taktikken i de ulike løpene sammen med ham. Jeg tror vi har funnet en god nødløsning, fortsetter Niels Petersen.

To utfordrere

Trenerprofilen anser Derby-dagen på Øvrevoll for å være selve eksamensdagen både for ham selv og hele teamet på stallen:

– Det er på Derbydagen vi skal lykkes. Går det bra der, så er sesongen i boks!

Derby-favoritten Privilegiado har vunnet fire av sine sju starter. Norsk Derby ris over 2400 meter på gress – optimale forutsetninger for Privilegiado:

– Gressbane er en kjempefordel, og hesten trener glimrende foran årets store mål, så jeg har god tro, melder Niels Petersen om hesten som i første rekke har to store utfordrere.

Feltets eneste hoppe, tyskfødte Nouvelle Lune, trenes av mangeårig Øvrevoll-champion Wido Neuroth og ris av hans sønn Jan-Erik Neuroth. Nouvelle Lune vant sitt siste løp med tolv lengder og kommer til Derby i absolutt toppform.

Den andre reelle utfordrere er Tinolo – trent av Cathrine Erichsen og med Elione Chaves på ryggen. Hesten imponerte i generalprøven og seiler opp som løpets store outsider.