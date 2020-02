TRONDHEIM: Torsdag formiddag fikk Johannes Høsflot Klæbo hjelp til å få bagasjen om bord i bussen som skulle kjøre det norske Ski Tour-laget til Östersund.

Skistjernen fra Byåsen får ikke lov til å belaste høyrehånda mer enn nødvendig på grunn av bruddet han fikk i et bein ved en finger etter å ha testet ut en boksemaskin for snart to uker siden.