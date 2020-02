Kulturdirektøren ut mot aksjonsgruppe: – Enkelte har skapt en trussel som ikke fantes

KRISTIANSAND: – Jeg opplever at enkelte i aksjonsgruppa har skapt en trussel som ikke fantes. Det har vært litt vanskelig å forholde seg til den gjennom året som er gått. Men hvis de er fornøyd nå, er det det viktigste, sier Torbjørn Urfjell, direktør for kultur og innbyggerdialog i nye Kristiansand kommune.

Onsdag 5. februar kom gladmeldingen som Aksjonsgruppa har kjempet for. Kulturutvalget vedtok administrasjonens innstilling om at idrettslagene fortsatt bare skal forholde seg til et kontaktpunkt – et serviceteam. Mens drift av anlegg og haller utføres av idrettsenheten og vedlikehold utføres av byggservice.