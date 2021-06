Tufte gjør store forandringer: – Folk tror jeg har tviholdt på posisjonen

NYKIRKE (VG) For første gang siden 2002 lader Olaf Tufte ikke opp til et mesterskap i høyden. 45-åringen ror mot Tokyo på en helt ny plass i båten. Det har vært tøffe tak foran OL.

OL NUMMER 7: Olaf Tufte har hatt en tøff tid foran sitt syvende og siste OL. Foto: Fredrik Solstad

Denne uken drar Tufte & co. til Gavirate i Nord-Italia på treningsleir. Det ligger 1555 meter lavere enn Olaf Tuftes faste oppladningsbase de siste årene – alpebyen Livigno på grensen mellom Italia og Sveits.

– Det var en ball å svelge, innrømmer Olaf Tufte etter å ha vraket sitt faste opplegg mot fire OL og 11 VM i roing.

– Men det var jeg som til slutt kalte sammen til et «råd» med trenerne og Olympiatoppen. Før noen dro slutninger, så sa jeg at «nå dropper vi høyden. Jeg har hørt alle argumentene og er enig», forklarer Tufte til VG og fortsetter:

– Vi har ikke vært i høyden på nesten to år og da er det vanskelig å få et godt utbytte. Vi får ikke akklimatisering til varmen i Tokyo. Dessuten er det en risiko for lettere å bli syk på et høydeopphold.

Det gikk slettes ikke bra da Olaf Tufte, Oscar Helvig, Erik Solbakken og Martin Helseth sesongdebuterte på Lago di Varese i april. Den norske båten endte på 12. plass i EM. De var heller ikke fornøyde etter 6. plass i verdenscupåpningen.

DOBBELTFIREREN: Erik Solbakken (til venstre) som «stroke» foran Oscar Helvig, Olaf Tufte og Martin Helseth. Foto: Balint Czucz, Norges Roforbund

Da ble det tenkepause, diskusjoner og endringer.

– Det har vært verre konflikter i norsk roing. Men det er klart at det er varmt under taket av og til. Det fire mann med masse meninger og følelser. Når det går dårlig over tid så blir jo alle lei. Vi har alltid klart å snakke om ting, forklarer Olaf Tufte.

Det endte med at Olaf Tufte og Erik Solbakken byttet plass i dobbeltfireren. 26-åringen fra Moss overtok rollen som «stroke» – den som bestemmer takten i lagbåten.

Det ble suksess i første forsøk. Norge ble nummer to i verdenscupavslutningen. Bare europamester Italia var foran. Noen nasjoner manglet. Tufte mener løpet i kvalitet kan sammenlignes med semifinalen i OL.

– Har plasskiftet vært vanskelig for deg?

– Nei, men det er veldig mange som tror det, svarer Olaf Tufte.

– Jeg har vært glad i den rollen fordi jeg derfra føler alt som skjer i båten. For hver å posisjon oppover i båten mister du 30 prosent av den følelsen. Men folk tror jeg har tviholdt på posisjonen. Det har jeg ikke.

Tufte sier at han selv var enig i at Erik Solbakken skulle overta som «stroke».

– Alt har handlet om å få bygget dette sammen. Nå har vi fått litt positiv energi etter det resultatet. Så da er det lettere å gå løs på de neste seks ukene, beskriver han.

Olaf Tufte setter norsk rekord med sitt syvende OL i Tokyo. Allerede 10 timer før åpningsseremonien 23. juli ror han og den norske dobbeltfireren sitt forsøksheat.