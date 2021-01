Vaksinering stopper breddeidrett: – Kan bli helt katastrofalt

Flere steder i landet skal idrettshaller brukes til coronavaksinering. Det setter en brems for barne- og breddeidrett, og fører til bekymring for helse og frafall.

MISFORNØYDE: Emilie Vågane, Mia Anfindsen, Malene Bølstad Borthen, Mari Hillersøy Skilbrei, Lotta Tørum og Milene Knudsen i Sotra Sportsklubb synes det er urettferdig at hallen de vanligvis trener i, skal brukes til coronavaksinering. Foto: Heidi Anfindsen

Herman Folvik, VG

Nå nettopp

– Vi føler unge blir ofret igjen. Vi har ikke merket så mye til frafallet enda, men om dette fortsetter er vi redde. Også for de over 20 år som ikke får lov til å trene. Vi håper kommunen kan se på andre alternativer, sier Cecilie Dahl, leder i Sotra Sportsklubb.

Øygarden kommune planlegger at Sotra Arena skal brukes til vaksinering mot coronaviruset, og Sotra Sportsklubb mister dermed treningstiden sin, sannsynligvis i flere måneder. Klubben har rundt 850 medlemmer, og 90 prosent vil miste treningstiden sin, anslår Dahl.

OPPRØRT: Cecilie Dahl, leder i Sotra Sportsklubb. Foto: Privat

– Vi er bekymret for frafall, og hvordan dette rammer både den psykiske og fysiske helsen til barn. Vi har forståelse for at vi må holde oss hjemme mens vi skal slå ned smitten, men når samfunnet åpnes igjen, synes vi man bør unngå å holde treningsanlegg stengt, sier Dahl.

Ordfører i Øygarden, Tom Georg Indrevik, sier han forstår at det er utfordrende å holde i gang idrettsaktiviteten.

– Det er ikke med lett hjerte at vi planlegger å benytte hallen, men vi har hatt teststasjon der. Det er en hall som passer med tanke på infrastruktur. Vi skal gjøre det vi kan for at idretten blir minst mulig skadelidende, sier Indrevik.

Dahl er forberedt på at hallen vil være opptatt nærmere et halvt år frem i tid. Klubben drifter også en kafe som må stenges.

– Vi er redd vi må permittere ansatte. Med et frafall vil vi miste inntekter gjennom færre medlemskontingenter, og jeg forstår at folk ikke vil betale kontingent dersom vi ikke kan tilby noe.

– Kan bli helt katastrofalt

En halvtimes kjøretur unna, er situasjonen den samme. Askøy kommune skal sette coronavaksiner i Askøy Forum, som er stedet Askøy Håndballklubb, med 800 medlemmer, trener.

– Vi har fått beskjed om at hallen skal stenges i minst 60 dager, men vi vet ikke når den stenges. Og det blir nok lengre enn 60 dager. Det gjør det vanskelig å informere, og det kan bli helt katastrofalt, sier Hilde Daae Johannessen, sportslig leder i håndballkubben.

BEKYMRET: Hilde Daae Johannessen i Askøy Håndballklubb frykter frafall blant barn og unge. Foto: PRIVAT

– Jeg er kjempe bekymret for den fysiske helsen til unge. Jeg ser elever og håndballspillere slite med økter som de kanskje klarte før mars. Unge er isolert og sitter mer stille, sier Johannessen, som også jobber som lærer.

Hun forstår ikke at kommunen har lagt vaksineringen til Askøy Forum.

– Det handler om tilgjengelighet for befolkningen, transport, logistikk, sikkerhet for innbyggere og å ivareta barn og unge. Derfor har det blitt vurdert at Askøy Forum er beste alternativ, sier kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg og legger til at andre steder har blitt vurdert.

Askøy Håndballklubb frykter nå frafall, og merker at det er problematisk å sikre seg frivillige trenere.

– Det har aldri vært vanskeligere. Det er så mye å ta stilling til, sier Johannessen.

Mister istrening

Også andre steder i landet har idrettens arenaer blitt opptatt grunnet coronavirusets påvirkning. I Lillehammer har Ungdomshallen, som vanligvis brukes til istrening, blitt brukt som teststasjon siden mars.

– Da regnet man med at den ble åpnet med is til høsten som vanlig, men det var ikke i kommunens tanker. De som driver med skøyteidrett har mistet treningsmulighetene sine, sier Øyvin Aamodt, leder for Rødt i Lillehammer.

Lillehammer har bygd en ny teststasjon like ved siden, men den er ikke tatt i bruk foreløpig. Ordfører i Lillehammer, Ingunn Trosholmen (Ap), sier at det skyldes at det kom et større smitteutbrudd i desember, da det var planlagt å flytte.

– Kommunestyret har vedtatt at ungdomshallen skal frigis slik at unge og eldre kan gjenoppta aktiviteter på isen så fort det lar seg gjøre, sier Trosholmen.

Ser frafall

Lillestrøm Håndballklubb mister treningstiden når Lillestrøm kommune skal vaksinere i Skedsmohallen.

– De fleste har hittil blitt med, men de siste månedene har det kommet frafall jevnlig i ulike alderstrinn. Det som bekymrer meg er at vi mister de som vanligvis er med på grunn av samholdet, sier Lars Erik Aas, daglig leder i Lillestrøm Håndballklubb.

– Skedsmohallen er den største hallen i kommunen, som vi selv eier. Siden dette skal pågå i lang tid må vi ha en hall som har nødvendige fasiliteter og en beliggenhet som sikrer at vi får gjennomført vaksineringen på en god måte, sier ordfører Jørgen Vik (Ap).