To lokale skøyteløpere tatt ut til junior-VM

Peder Kongshaug og Oddbjørn Mellemstrand skal representere Norge under junior-VM i Japan.

Oddbjørn Mellemstrand er tatt ut i den norske troppen som skal konkurrere i junior-VM. Foto: Svein Hagen

Det gror godt på isen i Sørmarka Arena. Nå har Norges Skøyteforbund tatt ut troppen som skal konkurrere i junior-VM i Hachinohe i Japan 19. til 21. februar, og blant dem er to lokale løpere.

Blant herrene er både Peder Kongshaug (allround) og Oddbjørn Mellemstrand (kombinasjon 15000 meter - 5000 meter) tatt ut for å representere Norge.

Fakta Disse er tatt ut til junior-VM Damer: Amalie Haugland - allround Arwen Szygenda - allround Julie Berg Sjøbrend - allround Hanna Svenni - kombinasjon 1500m- 3000m Ingen jenter utover uttatte utøvere oppfyller isu tids krav kombinasjon 500m-1000m Kun 4.kvoteplasserplasser på distansene 1500 og 3000. Herrer: Kasper Tveter - allround Peder Kongshaug - allround Sander Eitrem - allround Simon Aannø - kombinasjon 500m- 1000m Oddbjørn Mellemstrand - kombinasjon 1500m-5000m Vis mer

Uttaket er gjort på grunnlag av sesongbeste tider fra NC1 og NM- enkeltdistanser 2020 og ISU krav.

Utøvere som blir tatt ut på allround må ha klart ISU kvaliktider fra 1.7.2019 på alle distanser. Utøvere på enkeltdistanser må ha klar ISU krav på den enkelte distanse.

Kriterier fra ISU er at det er maksimalt fem utøvere per kjønn, ved oppnådde kvalifiseringstider.

På grunn av strenge smittevernregler ved innreise i japan, er uttaket tatt så tidlig som mulig.

Det er fortsatt usikkert om mesterskapet blir gjennomført på grunn av viruspandemien.

Peder Kongshaug er det største skøytetalentene i Stavanger nå. Foto: Fredrik Refvem

Klar for EM

Peder Kongshaug (19) ble tidligere denne uken tatt ut i den norske troppen som skal delta i senior-EM denne måneden.

– Det er et stort steg på veien mot målet mitt. Jeg har hatt lyst til å være en del av landslagsgjengen i mange år. At jeg endelig kvalifiserer meg til å reise, ikke bare som reserve, men får lov til å gå, det er veldig gøy, sa Kongshaug til Aftenbladet.

I desember sa han til Aftenbladet at han først og fremst så for seg en plass i verdenscupen, og at «alt annet er et pluss».

Nå er han altså klar for både EM, verdenscup og junior-VM.

