Horst Haugseng tatt ut til rekruttlandslaget

Like før NM-finalen i håndball fikk Andreas Horst Haugseng beskjed om at han er tatt ut rekruttlandslaget. Han svarte med å være Nærbøs beste mot Elverum.

Andreas Horst Haugseng scoret sju ganger og var Nærbøs bestemann i finalen mot Elverum. Nå er han tatt ut til rekruttlandslaget. Elverums franske stjerne, Abalo, klarer ikke stoppe nærbøgutten. Fredrik Hagen

Hamar/Aftenbladet: - Det er kult, kommenterer Andreas Horst Haugseng når Aftenbladet spør ham om nyheten som ikke en gang lagkameratene kjenner til.

– Kjekt for Andreas og en anerkjennelse for det vi gjør på Nærbø. Etter hvert kan flere ta steget opp, mener far og trener Rune Haugseng.