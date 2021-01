Denne mannen skal skaffe nye hoppbakker til Tromsø. Nå er prislappen klar.

Koronapandemien har skapt utfordringer for Arktisk Arena, men Hugo Bardo er optimistisk. Han tror Tromsø kan ha et skianlegg i verdensklasse på plass i 2024.

JOBBER PÅ: Hugo Bardo, her på Storelva skistadion. I bakgrunnen ser vi Akselkollen, der de nye hoppbakkene skal bygges. Foto: Ronald Johansen

Det er drøyt to år siden at planene om «drømmeanlegget» for skiidrettene for alvor ble satt i gang i Tromsø, senere kalt Arktisk Arena. I korte trekk dreier det seg om et vinteridrettsmekka – med et hopp-, kombinert- og langrennsanlegg i Akselkollen, like bak Storelva skistadion.

Det desidert største løftet er de planlagte hoppbakkene i K95- og K125-størrelse.