Egner Granerud advarer norsk hopplegende: – Hadde ikke følt meg altfor trygg

Med seieren i Titisee-Neustadt er Halvor Egner Granerud én verdenscupseier unna å tangere rekorden til Roar Ljøkelsøy.

SEIERSDUO: Daniel André Tande fikk stå på pallen sammen med Halvor Egner Granerud søndag ettermiddag. Foto: Philipp von Ditfurth / dpa

– Jeg har ikke hørt med ham, men den var på syv. Det er jo et naturlig mål å ha for resten av sesongen å ende opp med tidenes sesong, i hvert fall med tanke på antall seirer, sier Halvor Egner Granerud til VG på den digitale pressekonferansen etter rennet.

Søndag tok han sin sjette verdenscupseier for sesongen, noe som betyr at han kun er én seier unna å tangere Roar Ljøkelsøys rekordsesong fra 2003/04, hvor han dro i land syv seirer.

– Jeg tror ikke hadde følt meg altfor trygg om jeg var Ljøkelsøy om han setter den rekorden høyt, sier Granerud.

Lørdag sto han på pallen sammen med lagkameraten Daniel André Tande, som ble nummer to.

– Hvis han fortsetter i det sporet her bør ikke det bli noe problem. Måten han hopper på er utrolig bra, og jeg regner med at «Ljøken» må se seg slått, sier Tande.

SEIERSVANT: Halvor Egner Granerud var tilbake på seierssporet søndag. Foto: RONALD WITTEK / EPA

Om Halvor Egner Granerud først tar rekorden på syv verdenscupseirer på én sesong, tangerer han også Daniel André Tande, som står med syv totalt.

– Måtte jo nevne for «Danny» at jeg bare var én bak ham også, gliser han.

Roar Ljøkelsøy har elleve verdenscupseirer totalt, som er mest av de norske. Anders Jacobsen har ti, Roger Ruud ni, Espen Bredesen og Bjørn Einar Romøren åtte, mens Anders Bardal, Vegard Opaas og nevnte Tande har syv.

Det er imidlertid et lite stykke opp til Gregor Schlierenzauer (53 verdenscupseirer), som topper foran Matti Nykänen (46) og Adam Malysz (39).

LEGENDE: Ingen nordmenn har flere verdenscupseirer i hopp enn Roar Ljøkelsøy. Foto: Geir Olsen

Etter fem renn uten seier var Egner Granerud tilbake på toppen. Det har vært en eventyrlig sesong for hopperen, som kaller det hele «absurd».

– Jeg er litt overrasket over at det har gått så fort og så sykt bra som det har vært. Det sier mye om hvor absurd hele denne sesongen er når jeg føler at det har vært en litt trå periode, og har to annenplasser, en fjerdeplass, en tolvteplass og en femteplass, sier han.

– Jeg tror jo at hoppingen er såpass god at de dårlige skihoppene er nok til å bli nummer fire/fem og at de gode hoppene er et par foran.

Vinneren sier at han ikke har tenkt frem mot VM ennå og at han tar ett renn av gangen. Neste ut er Zakopane, hvor Egner Granerud i det minste slipper å ha et polsk publikum på nakken.

– Det hadde nok vært morsommere med publikum uansett, sier Granerud, som hisset på seg polakkene etter uttalelsene etter rennet i Innsbruck.