Sola suverene på bortebane

Sola strålte på bortebane, og sikret seg sin aller første borteseier mot Oppsal.

Oppsal – Sola 24 – 32 (11–18)

Forrige gang Sola-spillerne kunne juble for seier over Oppsal var i Åsenhallen sesongen 2017/2018. De ar aldri vunet borte. I dag viste de helt fra start at de er et lag som blir vanskelig å slå denne sesongen. Etter 60 minutter sto det 24–32 på resultattavlen.