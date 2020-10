Dansk seier i Gent-Wevelgem etter suveren sluttspurt

Mads Pedersen viste enorme spurtegenskaper da han vant brosteinsklassikeren Gent-Wevelgem i Belgia. Alexander Kristoff greide ikke å melde seg på i tetkampen.

Danske Mads Pedersen gikk seirende ut av årets Gent-Wevelgem. Foto: Michael Steele/AP/NTB

– Jeg liker lange spurter, det passer meg bedre, sa Pedersen etter den 200 meter lange sluttspurten som ga dansken klassikerseieren.

Da det kun gjensto to kilometer til mål, rykket Alberto Bettiol (EF Pro Cycling), Matteo Trentin (CCC) og Florian Sènèchal (Deceuninck-Quick Step) fra ledergruppen.

Pedersen luktet faren og fikk tettet luken raskt, og deretter tråkket han inn til sin første seier i Gent-Wevelgem.

I fjorårets VM ble Trek-rytteren verdensmester i landeveisrittet.

Alexander Kristoff så lenge ut til å kunne bryne seg blant de aller beste, men klarte ikke å følge ledergruppen da de rykket fra hovedfeltet. Kristoff vant Gent-Wevelgem i fjor. I år endte han på 19.-plass.

Skuffende ble det også for Wout Van Aert (Jumbo-Visma) og Mathieu van der Poel (BKCP-Corendon), som i forkant av rittet var sett på som de største favorittene. Uten drahjelp fra motstanderne ble det for tøft de siste to kilometerne for en frustrert van Aert og sliten van der Poel.