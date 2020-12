Heseblesende program kan redde Champions League for Vipers

Store endringer i seriespillet kan bane vei for at Vipers får gjennomført Champions League. Torsdag fikk Vipers datoer for fire utsatte kamper i turneringen.

Vipers må belage seg på litt av et program i januar og februar. Dette bildet er fra semifinalen i Champions League i 2019. Vidar Ruud / NTB scanpix

Nå nettopp

KRISTIANSAND: – Hvis vi får dette til, har jeg aldri vært med på maken til program, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.

Det hører med til historien at Vipers nå har ti jenter som spiller EM i Danmark, to for henholdsvis Sverige (Evelina Eriksson) og Tsjekkia (Jana Knedlíková) foruten åtte norske spillere som har fått ferten av EM-gull – med det tøffe programmet de i så fall får helt fram til 20. desember.