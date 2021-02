Hun var verst når det gjelder. 12 år etter gjennombruddet vant Lara Gut-Behrami (29) gull.

4436 dager etter sin første verdenscupseier, kunne endelig Lara Gut-Behrami (29) juble for et etterlengtet mesterskapsgull.

Endelig lyktes det for Lara Gut-Behrami. Hun tok gull i super-G i Cortina. Foto: LEONHARD FOEGER / REUTERS

Det er lite som slår det norditalienske fjellområdet Dolomittene badet i solskinn og praktfulle kulisser.

Men det er ingen som slår den sveitsiske alpinveteranen Lara Gut-Behrami når hun får klaff i super-G-løypa.

På en dag der norske Kajsa Vickhoff Lie viste at hun har tatt store steg mot verdenstoppen med sin femteplass i VM, var det likevel en sveitsisk 29-årings seiersbrøl som hørtes best i VM-byen Cortina d'Ampezzo.

– Alle har snakket om gullmedaljen jeg manglet, men nå er den endelig min, konkluderte Lara Gut-Behrami etter sitt aller første mesterskapsgull i karrieren.

Fakta Lara Gut-Behrami Født: 27. april 1991 Yrke: Alpinist med super-G og utfor som spesialitet Sivil status: Gift med fotballstjernen Valon Behrami, som blant annet har spilt 83 landskamper for Sveits. Meritter: VM-gull super-G 2021, OL-bronse utfor 2014, VM-sølv utfor 2009, VM-sølv superkombi 2009, VM-sølv super-G 2013, VM-bronse super-G 2017. Vis mer

20. desember 2008: 17-åringen Lara Gut-Behrami vant super-G-rennet i St. Moritz og sikret sin første verdenscupseier i karrieren. Foto: ARNO BALZARINI / KYSTN

11. februar 2021: Med startnummer 7 kjørte Lara Gut-Behrami inn til sitt aller første mesterskapsgull under super-G-konkurransen i Cortina. Foto: Giovanni Auletta, AP

Tenåringssensasjonen

For 13 år siden snakket alpinverden om tenåringssensasjonen fra det lille tettstedet Sorengo i den sørlige delen av Sveits.

Lara Gut-Behrami sikret sin første pallplass i verdenscupen som 16-åring. 20. desember 2008 vant 17-åringen super-G-rennet i St. Moritz – hennes første verdenscupseier i karrieren. To måneder senere vant ungjenta VM-sølv i både utfor og superkombi.

Gut-Behrami ble spådd en lysende karriere og en kommende dronning i OL og VM.

30 verdenscupseire og 57 pallplasser senere kan en trygt konkludere med at 29-åringen har hatt en stor karriere.

Men før torsdag formiddag 11. februar 2021 var det noe som manglet i karrieren: Mesterskapsgull.

Lara Gut-Behrami var det vi på godt norsk kaller verst når det gjelder. Hun har slitt med skader, uhell og formsvikt.

Fem medaljer i fire forskjellige mesterskaper er bra, men uten gullsmak.

Før super-G-rennet i VM Cortina var sveitseren den mestvinnende alpinisten i verdenscuphistorien som ikke hadde tatt gull i OL eller VM

Men ett minutt, 25 sekunder og 51 hundredeler i Cortina skrev om den historien.

Lara Gut-Behrami (i midten) med sølvvinner Corinne Suter (t.v.) og bronsevinner Mikaela Shiffrin. Foto: LEONHARD FOEGER / REUTERS

Kjørte ikke for å vinne

– Jeg har alltid drømt om å vinne gull. Men det skjedde aldri, fortalte 29-åringen da hun møtte verdenspressen etter det kjærkomne VM-gullet.

Hun hadde vunnet fire strake verdenscuprenn i super-G før VM, og var den store forhåndsfavoritten.

– Selvfølgelig var jeg nervøs. Noen ganger kan du kjenne litt for mye på presset, men dette var første gangen jeg visste at mitt liv ikke ville endre seg om jeg vant eller ikke. I dag kjørte jeg ikke for å vinne gullmedalje. I dag prøvde jeg bare å kjøre best mulig på ski, jeg skulle bare gjøre mitt beste – resultatet var underordnet. Det var den store forskjellen når jeg sammenligner tidligere mesterskap med årets utgave.

Hun er en av de beste alpinistene i verden gjennom det siste drøye tiåret, men Lara Gut-Behrami har likevel ikke samme stjernestatus internasjonalt som for eksempel amerikanerne Lindsey Vonn og Mikaela Shiffrin, som ble nummer tre i Cortina.

Forhåndsfavoritten Lara Gut-Behrami behersket super-G-løypa i Cortina best og sikret VM-gull i første konkurranse i Cortina. Foto: HARALD STEINER, BILDBYRÅN

Kjendisbryllup og skuespiller

I hjemlandet Sveits er den ferske VM-vinneren derimot en av de aller største. Av flere grunner.

Sommeren 2018 giftet hun seg med den tidligere West Ham og Napoli-profilen Valon Behrami, omtalt som «årets bryllup» av de sveitsiske avisene.

I 2012 var alpinisten skuespiller i filmen Tutti giu (engelsk tittel: Everybody Sometimes Falls), der hun spilte skikjøreren Chiara Merz. Filmen var blant annet på plakaten under den internasjonale filmfestivalen i Locarno samme år.

Lara Gut-Behrami er svært god til å kommunisere. Hun snakker tysk, italiensk, fransk, engelsk og spansk flytende.

Nå kan 29-åringen også krone seg med tittelen verdensmester. Der hun tidligere har hatt uflaks, var marginene på hennes side i Cortina torsdag.

Regjerende mester Mikaela Shiffrin kjørte fantastisk i øvre del av løypen, men den amerikanske alpinisten gjorde en stor feil, tapte mye tid og var 47 hundredeler bak Gut-Behrami på resultatlisten.

Uten den feilen kan historien ha sett annerledes ut.

Lara Gut-Behrami med den etterlengtede gullmedaljen. Foto: DENIS BALIBOUSE / REUTERS

VM-utfor lørdag

For de norske ble det en dag helt på det jevne. Kajsa Vickhoff Lie har tatt steg etter 13.-plassen i VM-debuten i Åre for to år siden, og ble til slutt nummer fem – 18 hundredeler bak medalje.

– Hadde det vært et verdenscuprenn, ville jeg vært ganske fornøyd. Men det er VM, så det er bare de tre øverste plassene som gjelder. Akkurat nå er de 18 hundredelene litt kjipe, sa Lie til NTB etter rennet.

Ragnhild Mowinckel ble nummer 12 og er på gang etter lang tid ute med skader.

Lørdag er det ny sjanse for Gut-Behrami, Shiffrin, Vickhoff Lie og Mowinckel i utforrennet i Cortina-VM.