Hallen kan bli stengt snart – her er planane for framtida

Etter 33 års bruk må Aukrahallen enten rivast eller renoverast. Gossen idrettslag treng store pengesummar for å redde idrettens samlingsplass.

Slik ser Aukrahallen ut i dag. Det er stort behov for renovering. FOTO: GUNN E. AARØNES Foto: GUNN E. AARØNES

18. feb. 2021 12:40 Sist oppdatert nå nettopp

Skal Aukrahallen rivast eller renoverast? Det er spørsmålet Gossen IL må finne ut av om ikkje så lenge. Klarer ein ikkje å stable nok pengar på beina, kan hallen bli stengt i løpet av dei neste fem åra og Aukra kommune står utan idrettshall.

Den privateigde hallen, som stod oppført i 1987, har dei siste åra fått merke tidas tann. Utbedringar for fleire millionar har vore gjort for å halde kjempen på Aukrasanden på beina, men no seier tekniske rapportar at ei avgjerd snart på takast: