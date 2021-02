Lokalt langdistansehåp vil løpe for Norge i OL. Aldri har drømmen vært nærmere

Etter en imponerende sesong får Zerei Kbrom Mezngi muligheten til å vise at han er god nok til å løpe for Norge i Tokyo.

Zerei Kbrom Mezngi legger grunnlaget for kvalikløpet i Sandneshallen. Foto: Jarle Aasland

Sandneshallen yrer av treningsglade denne torsdagen i februar. Barn og unge kan trene mer eller mindre normalt for øyeblikket, også innendørs. Én person skiller seg ut i mengden. Zerei Kbrom Mezngi løper runde etter runde med én tid i tankene: 2,11,30. Det er tiden han må løpe på for å kunne delta i OL i Tokyo i sommer. Drømmen har han fortalt om til Aftenbladet tidligere, og nå er den nærmere enn noen gang. Det meste av maratonløp, og dermed muligheten til å løpe under kvalifiseringskravet, har blitt avlyst under koronapandemien. Men 14. mars får han muligheten i sveitsiske Bern.

35-åringen er nettopp ferdig med det han kaller en typisk intervalløkt. Med oppvarming og nedjogg tar en slik trening drøyt to timer. Tidligere på dagen løp han 16 frosne kilometer hjemme i Tananger. Kulde er ikke optimalt for en langdistanseløper, men jobben må gjøres foran hans viktigste løp hittil i karrieren.