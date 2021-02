Derfor kan Jansrud slå tilbake i VM: – Mye kan snu

CORTINA (VG) Kjetil Jansrud (35) er langt unna toppformen, og skader i det norske laget truer medaljeforventningene. Likevel har førstnevnte en spesiell evne til å dra frem det helt spesielle når han «må».

HAR ANKOMMET: Her er Kjetil Jansrud på plass utenfor utøverhotellet i Cortina. Foto: Torstein Bøe, NTB

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Og det behøves trolig nå.

Til Cortina kommer den norske troppen med flere forfall og en variabel sportslig sesong.

De verste pessimistene frykter et medaljeløst mesterskap, noe som i så tilfelle vil være første gang siden i Vail i USA i 1989.

Skadene til Aleksander Aamodt Kilde og Adrian Smiseth Sejersted på fartssiden, Maria Tviberg hos kvinnene og de lovende kameratene Lucas Braathen og Atle Lie McGrath på teknikk-siden, reduserer bredden i troppen.

At vi får se Henrik Kristoffersen, Kajsa Vickhoff Lie, Ragnhild Mowinckel eller Sebastian Foss Solevåg i en eller flere medaljekamper, er nokså sikkert.

Men som den mest rutinerte løperen på start, vil Kjetil Jansrud måtte tåle at de største forventningene blant norske TV-seere er knyttet til ham.

Les også Aamodt om VM-sjansene: – Vi må håpe på én medalje

Uvær med fordel

VG har sett på hvorfor han, tross en svak sesongåpning, kan dra frem det helt store i Cortina.

Han har tross alt et utforgull fra Åre-VM i 2019 som skal forsvares.

– Jeg kom til VM med brukket hånd sist, nå er jeg ikke like ute av det som den gang. Så jeg ser jo på det som gode muligheter til å forsvare VM-tittelen.

I Italia trives han godt. Det var i Val Gardena før jul at denne vinterens to «oppturer» kom, en tredjeplass i super-G og fjerdeplass i utfor.

Det har snødd kraftig i Cortina de siste par dagene. Jansrud har slitt på isete føre den siste tiden – og bedre snøforhold vil bedre sjansene hans betraktelig.

Ryggtrøbbelet han har hatt i lang tid var «mildere» i sommerhalvåret, og han har i lang tid var «mildere» i sommerhalvåret, og han har testet bedre i styrkerommet enn på nesten 15 år.

Les også Nybakt pappa Jansrud før den usikre sesongen: – Det beste av to verdener

– Mye kan snu i VM. Både jeg og laget pleier å være gode i mesterskap, så det kan fort gå veien, sier Jansrud til VG.

Det er nettopp denne erfaringen som gir grunn til håp.

forrige







fullskjerm neste KOMBI-SUKSESS: Til slutt lyktes Kjetil Jansrud i Beaver Creek. Her etter sølvmedaljen i kombinasjonsrennet. 1 av 3 Foto: Cornelius Poppe / NTB

Vant til turbulente oppladninger

VG har sett på Jansruds VM-historie fra han debuterte som 19-åring i Bormio i Italia i 2005. I 2007 sto han over med skade, før han de neste tre ikke greide å oppnå store resultater. Han tok OL-sølv i Vancouver i 2010, men det var før 2014-sesongen, med et nytt sølv i Sotsji-OL, at karrieren virkelig «tok av».

2015 – Beaver Creek, USA:

Jansrud var verdens beste fartsløper i 2014/15-sesongen og tok begge glasskulene i sammenlagtcupene i utfor og super-G. Han dro rett fra den minneverdige Kitzbühel-triumfen i januar til amerikansk jord for å forberede seg på et optimalt VM.

Det ble snakket om at han kunne bli den første siden Bode Miller ti år tidligere som var i stand til å gjøre en svært sjelden dobbel: gull i både utfor og super-G i samme mesterskap. Slik gikk det ikke.

Han mislyktes der han var favoritt, men slo tilbake i kombinasjonen og tok med seg en sølvmedalje hjem. VM-gulljakten måtte utsettes to år.

2017 – St. Moritz, Sveits:

Der han to år før hadde ladet opp på best mulig vis, var situasjonen en helt annen for fire år siden.

Han åpnet sesongen godt med fire seirer før jul, men sykdom før mesterskapet gjorde at presset og forventningene, minsket noe.

En forkjølelse inntraff i forkant av mesterskapet, uten at det syntes på kjøringen i super-G.

Der tok han sølvmedaljen, og åpnet mesterskapet på utsøkt vis. Han både hostet og harket under intervjurundene etterpå, og slet med helsen, så mye at han måtte isoleres før utforrennet noen dager senere.

I utforen glapp medaljene med kun to hundredeler.

2019 – Åre, Sverige:

Om sykdommen fra Sveits var utfordrende, så ble oppladningen til Åre-VM i enda mer krevende.

I Kitzbühel brakk Vinstra-mannen hånden på trening. Med kun to uker til verdensmesterskapet i Sverige, virket det nærmest umulig å håpe på noe med en hånd som ikke kunne stakes med i starten av løypa.

Det var ren bonus om han kunne stille, og det eneste fokuset var på Aksel Lund Svindal, som skulle kjøre sitt siste renn i karrieren.

Fra kulissene kom dog Jansrud med toppfart. Han tok sitt første VM-gull med Aksel Lund Svindal på plassen bak. Det ble en dag for historiebøkene.

2021 – Cortina, Italia

En fjerdeplass i Val Gardena er sesongens beste resultat, og han har ikke vunnet på over ett år.

Men(!) han har overbevist med dårlige forutsetninger tidligere.

HER ER DE: Deler av det norske laget er på plass i Cortina. (F.v.) Adrian Smiseth Sejersted, Henrik Røa, Ragnhild Mowinckel, Kajsa Vickhoff Lie og Kjetil Jansrud. Totalt har Norges Skiforbund har tatt ut seks kvinner og åtte menn i den norske troppen til VM i alpint. Foto: Torstein Bøe

Historisk sett kommer hans beste sjanse allerede torsdag- i det som har vært karrierens mest stabile gode gren: super-G.

Usikkerheten er størst i utforløypen.

– Ser man bort fra utforrennet i Val Gardena, har denne utforsesongen vært stabilt ræva, sier Jansrud.

Les også Foodora-budet Henrik (25) slo til Kitzbühel – nå er han VM-aktuell

Han har i likhet med Henrik Kristoffersen slitt med dårlig feste i isen denne sesongen – og har ikke funnet riktig oppsett for de hardeste bakkene. Nå håper han å få full klaff på godt snøføre.

– Nå hater jeg å skylde på utstyret, og legger heller skylden på at det er jeg som er dårlig forberedt. Men så er vi også sikre på at det ikke blir like forhold i VM som i Kitzbühel, så det vil ikke bli noe problem, forteller Jansrud.

PS! NRK sender alle rennene i VM i alpint. Herrenes super-G starter 13.00, men allerede 10.45 kan du se kvinnene i aksjon.