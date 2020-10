– Da han var 16, følte jeg at «pappa var litt irriterende»

Da sønnen var 16 år, følte pappa Christian Ruud (48) seg som et irritasjonsmoment. Nå ønsker Casper Ruud (21) å ha faren som trener ut karrieren.

Casper og Christian Ruud på treningsbanen under French Open i 2019. Foto: MARTIN BUREAU / AFP / AFP

29. okt. 2020 13:10 Sist oppdatert nå nettopp

Denne uken ble det tap i første runde i ATP 500-turneringen i Wien på hardcourt for Casper Ruud. Det til tross, 2020-sesongen har vært hans beste så langt i karrieren hvor flere barrierer er blitt brutt.

Neste uke skal han forsøke seg på en ny: Komme videre i en Masters 1000-turnering på hardcourt.

Til Paris Masters kommer han rangert som nummer 27 i verden. Da Aftenposten møtte ham tidligere denne måneden, ga han pappa og trener Christian Ruud mye av æren for storspillet.

– Han er med på det, og han er mye av grunnen til at jeg har hatt mye suksess allerede, sier 21-åringen.

Fakta Casper Ruud * Født: 22. desember 1998 (21 år) * Høyde: 183 cm * Verdensranking: 27 * ATP-poeng: 1739 * 2020-sesongen: Har vunnet 22 kamper og tapt 12. * Barrierer brutt i 2020: Vunnet første ATP-turnering. Høyeste ranking i karrieren (25). Beste resultat i US Open (3. runde). Første semifinale i ATP1000 (Italian Open). Flest seire på grus i tennissirkuset. Vis mer

Respekt er avgjørende

Christian Ruud var selv en av verdens beste tennisspillere som aktiv og nådde så høyt som 39. plass på ATP-rankingen. Mor Lele Ruud mener at noe av hemmeligheten bak at far og sønn også fungerer så godt som trener og elev, er den gjensidige anerkjennelsen for hva de har oppnådd som idrettsutøvere.

– Casper er veldig flink til å anerkjenne og respektere det Christian har oppnådd. Så har vi også vært gode til å tenke på hva vi kunne gjøre bedre enn det Christian gjorde på veien til å bli nummer 39 i verden, sier mor Ruud.

Likevel kan det, som i de fleste familier, oppstå diskusjoner, erkjenner hun.

– Det er jo krevende i noen situasjoner. Da kommer jeg litt imellom noen ganger, sier hun og humrer.

Lele Ruud er imponert over hvordan ektemannen og sønnen balanserer familierollen og den profesjonelle. Foto: Dan P. Neegaard

Skiftet ut faren i 2014

Blant annet var det krevende at far var trener i tenårene. I 2014 valgte familien sammen at Christian skulle tre til siden og at spanjolen Pedro Rico skulle ta over.

– Da han var 16, følte jeg at «pappa var litt irriterende», forteller Christian Ruud.

Men i 2018 måtte Rico gi seg av personlige årsaker. Casper var blitt 19 og var klokkeklar på hvem han ønsket skulle ta over.

– Casper ville at jeg skulle ta over, sier Christian Ruud.

Og siden har de ikke sett seg tilbake.

I 2014 tok Pedro Rico (t.v.) over hovedtreneransvaret for Casper Ruud. Pappa Christian (t.h) var likevel ikke altfor langt unna sønnen. Her fra en trening våren 2016. Da var Casper Ruud 17 år. Foto: Vidar Ruud / NTB

Viktig med flere ansikt

Samtidig er pappa Ruud også meget klar på at det er viktig at sønnen ikke kun får sin far å forholde seg til.

– Casper vet at det er ingen som bryr seg mer enn en mor eller far. Jeg tror han føler den enorme støtten fra oss. Så tror jeg det er veldig viktig, både for ham og meg, at det er noen andre øyne som også ser. Man blir fort blind når man ser samme person hele tiden, sier han.

Derfor er det i dag et team på flere personer rundt Casper Ruud med alt fra fysisk trener, teknikk-analyse, mentaltrener og også trenere fra Nadal-akademiet.

– Jeg søker hjelp der jeg føler jeg kommer til kort. Jeg har ganske bra peiling på hva man bør trene på og taktiske ting. Andre er bedre på teknikk, fysikk og det mentale, sier trener og far.

Vil ha faren ut karrieren

Foreløpig har far og sønn funnet den riktige resepten på vei mot verdenstoppen. Christian Ruud er likevel fullt klar over at det som fungerer i dag ikke nødvendigvis fungerer i morgen.

– Det kan jo endre seg. At om to år tenker han at han trenger noe helt nytt. Det er jeg helt åpen for. Jeg vil bare det beste for ham, sier Christian Ruud.

Men når Aftenposten spør Casper Ruud om han ser for seg å ha sin far som trener karrieren ut, svarer han uten å nøle.

– Ja. Faren min er ung. Han var vel 26–27 da han fikk meg og nå er han 48. Han er ikke akkurat gammel. Enn så lenge er det planen. Om jeg skal holde på 15 år til, så er han opp mot 65, så da er han kanskje i det eldste laget. Men i hvert fall i de neste 5–10 årene.