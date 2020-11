- Hvis man bare har den minste uro, ønsker vi at folk skal si ifra

På to år har idretten opplevd en dobling i antall henvendelser knyttet til seksuell trakassering og overgrep. Nå tar Agder Idrettskrets grep.

– I dialog med idrettslag og personer med verv i idretten opplever vi at folk er usikre på om det er noe å melde fra om, sier Anne Lise Lassen som håper å bidra til å få en slutt på seksuell trakassering og overgrep i idretten. Kristin Ellefsen

KRISTIANSAND: – I dialog med idrettslag og personer med verv i idretten opplever vi at folk er usikre på om det er noe å melde fra om. De er redd for å ikke bli tatt på alvor. Usikre på veien videre. Redde for å ta feil. De ender opp med å ikke si ifra. Og det er det verste man kan gjøre. Barna er taperne, sier Anne Lise Lassen.

Hun er rådgiver i Agder Idrettskrets og jobber med verdiarbeid blant annet knyttet til seksuell trakassering og overgrep i idretten.