Uro før skjebnekampene: - Alt kan skje i Russland

Ragnhild Valle Dahl kan nå den store drømmen som håndballspiller. Men først må hun overvinne koronafrykt, 3500 russiske supportere og kanskje litt urettferdig dømming.

Ragnhild Valle Dahl (t.v.) og Heidi Løke er klar for to beintøffe bortekamper mot russiske Rostov-Don i helga. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Vipers møter Rostov-Don i kvartfinalene i Champions League lørdag og søndag. Grunnet innreiserestriksjonene i Norge spilles begge kampene i Russland.

- Vi reiste med privatfly torsdag og gjennomført siste økt i hallen fredag. Laget ser bra ut og vi har forberedt oss godt, men vi møter en god motstander. Det blir to tøffe kamper på to dager, men det tror jeg kan bli en fordel for oss. Dette blir helt sikkert både gøy og heftig. Det blir utrolig spennende, sier Ragnhild Valle Dahl til Rbnett.