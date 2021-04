Birgit Skarstein tok EM-gull med NTNU-hjelp

Birgit Skarstein dukket opp i EM med ny båt. Metoden bak endringen er hemmelig frem til Paralympics.

Birgit Skarstein tok sitt første EM-gull med ny teknikk og ny båt. Foto: Estela Reinoso/Norges Roforbund

Kort om saken:

Birgit Skarstein vant EM-gull for første gang søndag

I EM stilte hun med en ny båt og ny teknikk

Endringen har skjedd i samarbeid med forskere på NTNU

Birgit Skarstein (32) satte inn støtet halvveis, knuste konkurrenten Moran Samuel og rodde inn sitt aller første EM-gull søndag.

Tiden 10:22.06 på 2000 meter var nok til å vinne med fem sekunder.

Etterpå kjente hun på lettelse og glede.

– Det er utrolig deilig å kjenne at vi er frempå og at vi får igjen for alle månedene med trening. Det har vært et langt opphold siden august 2019 uten konkurranser. Det er deilig å være tilbake på arenaen, sier Skarstein på telefon fra Italia.

Ny utgave av seg selv

Skarstein bruker som regel «vi» og ikke «jeg» når hun forteller om sine idrettsprestasjoner. Det er liten tvil om at Skarstein og alle rundt har vært travle i det toårige konkurranseoppholdet.

En helt ny utgave av Skarstein kom nemlig til syne under EM-helgen i Varese. Hun rodde med en ny teknikk, adskillig mer bakoverlent enn tidligere. Hun konkurrerte nemlig i en ny båt utviklet i samarbeid med NTNU i Trondheim.

– Det er en stor forskjell, sier Skarstein.

Hun forklarer:

– Vi jobber med små marginer, ofte med millimeter. Men her snakker vi om centimeter. Jeg sitter mye mer bakoverlent og bruker andre muskelgrupper. Jeg har måttet bygge om kroppen. Det er ikke bare å stille om setet og knipse, og så ro med den nye stillingen. Teoretisk skal dette gå raskere og nå viser det seg i praksis, sier Skarstein.

– Merker du at du bruker kroppen annerledes?

– Det er et helt annet rotak. Vi har jobbet i et og et halvt år med den overgangen. Vi har jobbet mye med bevegelighet og kroppsbevissthet før vi gjorde endringen, for å gjøre kroppen klar til å håndtere den, sier Skarstein, som legger til at sittestillingen er «utfordrende» og krever mye styrke.

Birgit Skarstein i verdenscupen i Poznan i 2019 (til venstre) og i EM 2021 (til høyre). Den nye båten gir henne muligheten til å lene seg mye mer bakover. Foto: Estela Reinoso/Norges Roforbund

Hemmelighetsfulle

Mange har vært involvert i prosjektet. Skarstein har jobbet tett med både landslagsledelsen, forskere fra NTNU og fagpersoner fra Olympiatoppen.

Nå er ikke båten lenger en hemmelighet. Men hvordan man har kommet frem til at akkurat denne båten funker bra for Skarstein, er hemmelig.

– Metoden er veldig fin. Det handler om fysiske tester, sier landslagstrener Johan Flodin om eksperimentene med NTNU.

Prosjektleder Sindre Wold Eikevåg fra NTNU forteller om grunnideen:

– Tanken er at alle utøverne er veldig forskjellige i paralympisk idrett. Hvis noe fungerer veldig godt for én person, er det ikke sikkert det funker like bra for en annen person. Å la utstyret være tilpasset utøveren, så utøveren kan prestere optimalt, er ganske vesentlig, sier Wold Eikevåg.

– Hva gjør at akkurat denne båten passer for Birgit Skarstein?

– Jeg har ikke lyst til å gå inn i detaljer, dette er fremdeles et pågående prosjekt. Men det har vist seg at det fungerer godt.

Wold Eikevåg forteller at forskningen bak båten vil bli publisert, men først etter Paralympics.

Overrasket konkurrentene

Skarstein tror endringen vil skapte stor nysgjerrighet hos konkurrentene. Én av grunnene til at hun sto over EM i fjor, var at den nye båten ikke skulle bli avslørt for tidlig. Med fire måneder til Paralympics, er den vanskelig å kopiere nå.

– De jobber også med utstyr. Vi har ligget bak. Nå har vi tatt igjen de andre og kanskje gått forbi. Ingen av dem kom med noe revolusjonerende i EM, mener Skarstein.

– Hvordan reagerte konkurrentene på din båt?

– Ingen har sagt noe. Men jeg regner med de analyserer den på bakrommet.

– Å vise frem en helt ny båt i konkurranse, er det noe du gleder deg til?

– Nei. Det jeg gleder meg til, er å ro fort. Utstyr er en viktig del av det.

– Det er ikke sånn at bare jeg har et nytt sete, så ror jeg bedre. Det er et samspill med mange ting. Det er veldig gøy å bidra til å finne ut hvordan båten kan gå fortere, sier Skarstein.

Skarstein hadde ikke konkurrert i roing siden august 2019. Den gangen rodde hun i en mer fremoverlent stilling. Foto: Bàlint Czucz, NTB

Tror på fremgang frem til Paralympics

Skarstein forteller om et «dedikert og strukturert» arbeid med å finne en optimal posisjon i båten. Hun merker allerede at teknikken er svært effektiv.

Men hvor effektiv, er fortsatt ikke helt klart.

Birgit Skarstein tok sitt første EM-gull i roing søndag. Nå er Paralympics i Tokyo neste store mål. Foto: Estela Reinoso/Norges Roforbund

Hittil er testene gjort med romaskin. Etter EM, når karanteneperioden er over, skal Skarstein gjennomføre tester med båten på vann. Håpet er at det skal gi henne og NTNU-teamet enda mer innsikt i teknikken og båten.

– Arbeidet er absolutt ikke avsluttet. Det tar tid å finne de gode løsningene. Det er kult å jobbe med så kunnskapsrike, dedikerte og hardtarbeidende folk, sier Skarstein.

– Så båten kommer til å fungere enda bedre i Tokyo?

– Det håper vi. Det er målet, sier Skarstein.

Neste mulighet til å teste formen, båten og teknikken i konkurranse blir i juni. Da er det verdenscup i Sabaudia i Italia.