Ny strid mellom Junker og Glimt: – Her kan jeg ikke være mer

Bodø/Glimts stjernespiss Kasper Junker (27) pakket sakene sine og forlot troppens hotell i Marbella. – Ikke akseptabelt, skriver klubben.

PAKKET OG DRO: Kasper Junker (til venstre) har forlatt Glimts spillerhotell. Her sammen med Vegard Leikvoll Moberg forrige sesong. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

29. mars 2021 07:32 Sist oppdatert nå nettopp

– Her kan jeg ikke være mer, sa Kasper Junker til Avisa Nordland da han forlot hotellet søndag kveld.

Mandag formiddag har Glimt lagt ved en uttalelse på deres nettsider. De bekrefter at Junker har dratt fra treningsleiren.

– Vi mottok et bud på Kasper Junker fra en japansk klubb lørdag ettermiddag. Klubben har vurdert budet og på grunn av den korte tiden igjen til seriestart har vi ikke funnet budet interessant nok. Det er ikke aktuelt å selge Kasper Junker nå i vår. Det er for liten tid til å finne en erstatter. Det var vår hovedvurdering, står det i uttalelsen.

– Vi registrerer at han nå har forlatt treningsleiren i Spania. Det er selvfølgelig ikke akseptabelt. Vi og alle skjønner at Kasper ønsker seg ut på nye eventyr, men tilbudene må også være rett for klubben, står det videre.

Det var tidligere i år en offentlig konflikt mellom fjorårets toppscorer og Bodø/Glimt. I januar sa dansken til VG at han ønsket seg bort fra klubben.

– Jeg føler jeg har muligheten til å oppfylle en drøm om å prøve meg i en av verdens største ligaer, men klubben vil ikke engang forhandle. De holder ikke hva de lover. Det gjør meg både skuffet og frustrert. Det er ikke optimalt for meg og min motivasjon å bli frarøvet en slik økonomisk og fotballmessig mulighet. Noen ganger kan man være profesjonell nok til å legge det bak seg, men noen ganger klarer man ikke det. Jeg håper ikke vi trenger å komme dit, sa Junker til VG i januar etter at Glimt blant annet hadde avslått et bud fra Serie A-klubben Crotone.

Daglig leder i Glimt, Frode Thomassen, har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser. Det har heller ikke Junker selv eller hans agent Christian Bysted.

– En mulig overgang for Kasper vil måtte ha utgangspunkt i det jeg har sagt mange ganger, også i det offentlige rom: Kommer de riktige klubbene, og de riktige budene, så skal selvfølgelig klubben vurdere det, sa Thomassen til VG om konflikten i januar.

Glimt har vært på treningsleir i spanske Marbella i fire uker for å kunne trene samtidig som det er treningsnekt i Bodø.

