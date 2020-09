Her satser Tjomsland stort etter nytt jubelår – har kjøpt gård til seks millioner

Søgne-mannen Øystein Tjomsland har i flere år hatt en filial på Wolmsta gård i Sverige. Nå har han kjøpt det han mener er blant de beste treningsanleggene i Europa.

– Det er et stort løft for meg og teamet å kunne overta et slikt anlegg, sier Øystein Tjomsland.

Den suksessrike travmannen kan nok en gang se tilbake på et fantastisk år som trener og kusk. Trolig kommer han til å sette nok en rekord i antall innkjørte millioner (10,9 fra 2019 som tidligere bestenotering). Nå kroner han et nytt jubelår med å kjøpe Wolmsta gård, som ligger like ved E 4 sør for Sundsvall.