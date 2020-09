Grøvdal fikk råd fra ekspertene: Dropper NM

Karoline Bjerkeli Grøvdal frykter skaden skal bli verre og trekker seg fra helgas friidretts-NM. Hun vil i stedet konkurrere om to uker.

– Planen er å løpe gateløp om to uker, og at jeg begynner «sesongen» da. Jeg er i god trening nå etter skaden, men venter et par uker til med første konkurranse, skriver Grøvdal i en sms til Rbnett.