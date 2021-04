Foto: Kamran Jebreili / AP Sport Formel 1 Duellen mellom Ferrari og McLaren strekker seg nesten 50 år tilbake i tid. Nå får den nytt liv.

De har kjempet om VM-titler i fire tiår. Nå kjemper Formel 1-lagene Ferrari og McLaren om noe som er uvant for dem begge: Å være best av de nest beste.

Kort om saken

12 ganger har kampen om å bli verdensmester stått mellom Ferrari og McLaren.

I år kan duellen gjenoppstå bak Mercedes og Red Bull Racing.

De kom i mål som perler på en snor etter at pallplassene var fordelt under sesongåpningen i Bahrain for tre uker siden.

Først McLaren-fører Lando Norris, deretter Ferrari-fører Charles Leclerc.

Siden fulgte Daniel Ricciardo (McLaren) og Carlos Sainz jr. (Ferrari).

– Det er en klassisk duell, sier Atle Gulbrandsen til Aftenposten.

Sergio Pérez fra Red Bull Racing var den eneste som la seg mellom lagene i henholdsvis oransje og rødt. Han kjørte inn til 5.-plass.

– Det har vært en rivalisering. Det er for så vidt noen år siden nå, fordi McLaren ikke har vært et toppteam på en stund. De siste årene har heller ikke Ferrari vært det. Dette er en klassisk fight som vi kanskje savner litt, forklarer V sports Formel 1-kommentator.

For å finne opphavet til rivaliseringen, må vi gå tilbake i tid.

Carlos Sainz jr., Ferrari. Foto: HAMAD I MOHAMMED / REUTERS Daniel Ricciardo, McLaren Foto: Kamran Jebreili / AP