Corona ble redningen for brødrene Vold: Fra blodkreft til OL-kvalik på halvannet år

OSLO KAJAKKLUBB (VG) Amund (23) og Eivind (28) Vold måtte legge OL-drømmen på is da Amund fikk blodkreft. Så kom corona. Søndag er de tilbake og padler sammen for den siste OL-plassen på K2 1000 meter.

TILBAKE: Amund (t.v.) og Eivind Vold padler for OL-kvalifiseringsplass på Årungen søndag. Her foran treningsøkten fredag. – Det ble veldig fort satt forventninger om at til våren var jeg klar. Men jeg vil ha stempelet at jeg ikke er helt frisk ennå. Jeg er tidlig i opptreningsfasen, sier Amund Vold. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

23. apr. 2021 15:06 Sist oppdatert 34 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Jeg har aldri mistet troen på Amund, jeg tror han kommer til å overraske allerede i år, sier Eivind Vold til VG.

Fredag tok de en rolig økt på vannet i Oslofjorden. Søndag er det nasjonalt uttak til OL-kvalifisering, vinneren går videre til selve OL-kvalifiseringen i Szeged i Ungarn 12. og 13. mai. Bare vinneren i Europa-kvalifiseringen får plass i OL i Tokyo.

– Da jeg ble syk i 2019, var ikke Tokyo aktuelt. Men alt har gått så bra med behandlingen, så jeg er bare kjempefornøyd, alt er bonus. Vi ta et steg av gangen, sier Amund Vold og myser mot solen på bryggekanten ved Oslo kajakklubb vest i hovedstaden.

TRENING: Amund (t.v.) og Eivind Vold fra Oslo Kajakklubb trente i strålende forhold ved Oslofjorden fredag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Det er tre båter som kjemper om en plass i en den siste OL-kvalifiseringen, i de to andre kajakkene sitter:

Vemund Ness Jensen og Hakim Teland.

Daniel Salbu og Lars Hjemdal.

Måtte vrake ny partner

Egentlig skulle storebror Eivind padle med Daniel Salbu. Kvalifiseringen for den siste OL-plassen fra Europa skulle egentlig vært i fjor høst. Men corona sendte alt på vent. Amund brukte ventetiden godt med solid trening. Dermed var plutselig OL-drømmen sammen med broren tilbake hos Eivind. Salbu måtte ut.

– Forbundet ville at jeg skulle kjøre med en annen. Men jeg har følt veldig på at det er Amund jeg har mest troen på, og har mest lyst til å kjøre med. Når vi sitter i båten sammen, så tenker jeg ikke på at han har vært syk, sier Eivind.

Lagkamerat forteller om sitt første møte med Vold-brødrene sammen:

Sportssjef Eirik Verås Larsen gleder seg til søndagens interne konkurranse.

– Amund og Eivind har vært vår beste K2 ved flere anledninger og har et høyt nivå. Sannsynligheten for å vinne søndag er stor. Amund har kommet ekstremt raskt tilbake, så får se om det er nok til å vinne søndag og en OL-kvalifisering, sier Verås Larsen til VG.

Treningsleir i varmen

De norske padlerne har nylig vært på fireukers treningsleir i Spania og Portugal. Brødrene omtaler utenlandsturen som helt avgjørende for å få vannfølelsen foran sesongen. De har ikke fått noen reaksjoner på at de har vært utenlands, men utelukker ikke at noen har tenkt sitt.

– Vi dro i februar, da er det is på vannet her. Vi har padlemaskiner, men det er vannfølelsen man er ute etter, og som man trenger en god stund før man skal konkurrere. Når konkurrentene padler hele året, så har vi to-tre måneder hvor vi går på ski og har mer grunnleggende trening, desto mer trenger vi å komme på vann, sier Amund.

DRØMMEN: OL-håpet lever plutselig igjen, men skal den ha liv etter søndag, må brødrene Vold vinne den nasjonale kvalifiseringen søndag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Og nå er de klare. Halvannet år etter at Amund fikk blodkreft. Drøyt 16 måneder etter at han fikk ny benmarg av eldstebror Lars Christian. Han har til om med hatt corona. Men nå lever OL-drømmen.

– Vi er kanskje litt foran det vi kunne forvente, men om det skal føre til en OL-plass, det er et mirakel, sier Eivind.

– Enig. Det vil være et mirakel, sier Amund.

OL starter etter planen 23. juli.

PS! Seks båter fra Europa er klare for OL, det er én plass igjen.