Norgescupen ble avlyst - likevel tok Molde-klubben flere medaljer

På grunn av koronarestriksjoner ble norgescupen i karate arrangert på nett. Molde Shito-ryu Karateklubb deltok i sitt første e-stevne og tok flere medaljer.

Bak fra venstre: Sebastian Kenji Folke-Olsen og Irai Sivaparan. Midten fra venstre: Kethini Jenarathan og Laura Zapata. Foran fra venstre: Isai Sivaparan og Jørgen Hernborg. Foto: MARCUS ERICSON

15. apr. 2021 11:28 Sist oppdatert nå nettopp

Fra 8. til 12. april ble det arrangert norgescup i grenen Kata. Her utføres detaljerte mønstre av bevegelser, med en rekke tråkk og sving, mens man skal opprettholde korrekt form. E-stevnet ble arrangert for utøvere mellom 12 og 16 år. Utøverne som deltok fra Molde var Sebastian Folke-Olsen, Irai Sivaparan, Kethini Jenarthan, Laura Zapata, Isai Sivaparan og Jørgen Hernborg.

– Norge er et av få land som arrangerer turneringer innenfor riktig regelverk, og så nær en vanlig konkurranse som mulig. Konkurransen foregår over en uke, og så filmer utøverne mønstre. Man mottar en kode for den spesifikke dagen, og sender inn filmer av seg selv. Da sitter det dommere fra hele landet og bedømmer utøvernes Kata. Det var en spennende og artig opplevelse. Det er sjeldent vi konkurrerer med hele Norge, så det at våre utøvere gjorde det så bra, var veldig kjekt, sier instruktør Trine Mette Helset til Romsdals Budstikke.