Gjert Ingebrigtsen raste mot dopingekspert i høydehusdebatt

Temperaturen ble høy da Gjert Ingebrigtsen debatterte høydehus foran Idrettstinget. Dopingekspert Rune Andersen fikk passet påskrevet av friidrettstreneren. Idrettstinget avgjør kommende helg om høydehusforbudet skal oppheves.

NYE MULIGHETER: Gjert Ingebrigtsen kjemper for at løpersønnene skal kunne få bruke simulert høyde i treningsarbeidet. Her Filip (til venstre) og Jakob under VM i Doha i 2019. Foto: Bjørn S. Delebekk

25. mai 2021 20:53 Sist oppdatert nå nettopp

– Høydehus brukes faktisk av utøvere som ønsker å jukse. Jeg beklager at det bringes på banen nå. Men det kan faktisk manipulere et blodpass, meldte Andersen – tidligere leder for Antidoping Norge og World Anti-Doping Agency – til slutt i debatten.

Gjert Ingebrigtsen ba umiddelbart om ordet.

– Jeg synes det svært oppsiktsvekkende og svært betenkelig at et menneske som har brukt så mange år i internasjonalt antidopingarbeid kan bevege seg ut i en argumentasjon som er så søkt. At man blander simulert høyde med doping som maskering. Man har utstyr og deteksjon gjennom blodpasset til å avsløre sånn bullshit. Det vet Rune Andersen svært godt, svarte Ingebrigtsen.

Løperfaren fra Sandnes er sterk tilhenger av muligheten for å benytte kunstig høyde for sine tre sønner og andre utøvere i verdenstoppen. Styret i Norges idrettsforbund mener at det norske forbudet mot høydehus – vedtatt med stort flertall på idrettstinget i 2003 og 2015 – nå må vrakes.

Det er slettes ikke alle idrettstopper enig i.

– For meg er det så nær bruk av en EPO-sprøyte som det er mulig å komme uten å bruke det, sa håndballpresident Kåre Geir Lio i den digitale debatten som ble holdt av Norsk Idrettspolitisk Arena – NIPA – i Trondheim. Han representerte sammen med Rune Andersen og Inggard Lereim – medlem av Idrettsforbundets etiske råd – nei-siden med tanke på å oppheve forbudet.

NEI TIL KUNSTIG HØYDE: Håndballforbundets president Kåre Geir Lio. Foto: Frode Hansen

Ingebrigtsen mener at norsk idrett vil bli satt på sidelinjen om det suksessrike håndballforbundets presidents linje vinner frem.

– Jeg synes en del av hans syn på disse tingene er såpass ekstreme at jeg ikke har lyst til å kommentere det en gang. Vi lever på to forskjellige planeter, kommenterte Gjert Ingebrigtsen.

– Simulert høyde er ikke stedet for å trene. Dette er ikke mennesker som leter etter snarveier. Dette er mennesker som ligger rett under verdenstoppen og vil ta den bitte, bitte lille siste marginen, argumenterte Gjert Ingebrigtsen og mente at kunstig høyde ikke er «noen lettvint sak for hvermannsen».

Fakta Fakta om høydehus Dette er simulert høydetrening: * Idrettsutøveren oppholder seg i et hus eller rom, populært kalt høydehus, der man senker oksygentrykket og simulerer at man er på et høyere nivå enn det man egentlig er. * Formålet er å øke mengden røde blodceller, som skal gi utøveren bedre fysisk utholdenhet i konkurranse. * To former for slike høyderom er vanlige: Enten lavtrykkshøydehus der man pumper ut en viss mengde luft fra rommet, eller et normaltrykkshøydehus der man erstatter noe av oksygenet med nitrogen. * Det er mulig å simulere høyder opp til 5000 meter over havet. * Bruk av høydehus har vært ulovlig i norsk idrett siden 2003. Norge er det eneste landet i verden som har et generelt forbud mot høydehus. Forslag om å oppheve forbudet ble nedstemt av idrettstinget både i 2008 og 2015. * Også Italia har et forbud mot å oppholde seg i simulert høyde, men italienske utøvere kan benytte kunstig høyde når de er utenlands. Det kan ikke norske utøvere. * Et forslag fra Norges Friidrettsforbund om å oppheve forbudet mot høydehus skal behandles på årets idrettsting i slutten av mai. Idrettsstyret har innstilt på å fjerne forbudet og har fått støtte av flere store forbund. Kilder: NTB, Store Norske Leksikon, Norges Friidrettsforbund. Vis mer

– Det er ikke brudd med idrettens verdier. Her er det snakk om mennesker som driver profesjonell idrett og jakter marginer gjennom alle elementer som er mulig innenfor rammen av et regelverk, sa Ingebrigtsen.

Han fikk støtte av NIFs visepresident Vibecke Sørensen og Øyvind Watterdal – orienteringsløper og medlem av utøverkomiteen. Det er Norges Friidrettsforbund som står bak forslaget om at det norske forbudet skal vrakes. Bare Italia har lignende regler i dag.

– Jeg synes tiden er inne for å oppheve et særnorsk forbud. Det vil bidra at våre utøvere får det samme regelverket å forhold seg til som sine internasjonale konkurrenter, argumenterte Sørensen.

Før selve debatten diskuterte langrennsprofilene Svein Tore Samdal og Vegard Ulvang saken. De kunne ikke vært mer uenige. Samdal mener at bruk av høydehus ikke ligger i gråsonen mellom regelverkets bokstav og bevisst doping.

– Vi trenger ikke å bevege seg over i det som i mitt hode er svart sone, sier Samdal som i sin tid førte Marit Bjørgen til verdenstoppen.

– For meg er dette kunstig manipulert innåndingsluft som gjør at du får en stimuli. Da handler det ikke om hva kroppen naturlig blir utsatt for. Da har du gjort noe teknologisk for at kroppen skal respondere. For meg er det etisk uforsvarlig. Det er ikke juks som at du setter noe direkte inn i kroppen. Men du manipulerer omgivelsene.

Ulvang var helt uenig.

– Dette er norsk tilleggsregelverk som jeg aldri har skjønt meningen med, meldte lederen for langrennskomiteen i FIS. Vegard Ulvang la til:

– Jeg ser ikke de store problemene med dette.