Norsk gull, bronse og en «hemmelighet»

OBERSTDORF: Jarl Magnus Riiber forsvarte gullet fra forrige VM. Få vet at han for noen år siden var nær ved å legge opp.

Jarl Magnus Riiber (t.v.) tok gull og Jens Lurås Oftebro tok bronsen i kombinert. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Mette Bugge journalist

Martin Slottemo Lyngstad (foto)

26. feb. 2021 16:48 Sist oppdatert 7 minutter siden

Norsk gull igjen, og en Riiber på ryggen i snøen etter å ha beseiret finnen Ilkka Herola. Junioren Jens Lurås Oftebro kunne vise hva slags type han er og gikk inn til bronse. Det var mer enn norsk kombinert kunne håpe på.

Kampen om tittelen i den første VM-øvelsen ble så tett som Riiber hadde sett for seg på forhånd, men han gjorde det han er så god til: Holdt hodet kaldt, gikk teknisk godt og taktisk klokt. I spurten brukte han sin eksplosive kraft og kontrollerte til slutt greit over mål.

Sportssjef Ivar Stuan brølte. Han kunne knapt tro at pallen skulle ha to nordmenn, med det kobbelet av tyskere som vill markere seg på hjemmebane.

Riiber gikk ut som nummer tre etter et hopp han var litt misfornøyd med, men visste også at lederen Ryota Yamamoto fra Japan ikke var noen stor langrennsløper. Toer Akito Watabe er av en annen klasse, i likhet med utøvere som Eric Frenzel og Vincent Riessle fra Tyskland.

Det var klart for skikkelig fight.

Jarl Magnus Riiber med Jens Lurås Oftebro på slep. Det var kontrollert og fornøyelig. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Ikke helt som normalt

For en reprise det ble fra det som skjedde i Seefeld for to år siden, den gangen foreldrene var tilskuere, livet var normalt og ingen brukte munnbind.

Men nå var gleden den samme, Riiber ga uttrykk for det. For etter at han en periode som litt yngre slet med helsen, og vurderte å satse kun på hopp, er det blitt mange triumfer. Men også noen skader, operasjoner og tilbakegang.

– Jeg er glad jeg sto i det, sier Riiber.

Riiber gikk ut som nummer tre, men tok raskt igjen forspranget. Det kostet. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Fakta Jarl Magnus Riiber Født: 15. oktober 1997 Klubb: Heming/Kollenhopp Sivilstand: Samboer/ett barn Kommer fra: Oslo Bosatt: Lillehammer Meritter: Vunnet 34 verdenscuprenn og verdenscupen to ganger, OL-sølv, tre VM-gull og en sølv, to VM-gull og to bronse i juniorklassen, ett NM-gull. Vis mer

Fakta Jens Lurås Oftebro Alder: 20 år (født 21. juli 2000) Klubb: Jardar VM: 1 bronse (normalbakke/10 km langrenn, 2021) Junior-VM: 1 gull, 1 sølv, 2 bronse Verdenscupen: 1 enkeltseier (november 2020) Vis mer

Ble lei av plagene

Som 16-åring, i det første året på videregående, Wang i Oslo, var han sykdomsplaget. Forkjølelser meldte seg hyppig. Dermed ble det bestemt at han skulle ta en mandeloperasjon. Den var mislykket.

Dermed måtte han gjennom et nytt inngrep, og for en ivrig utøver var ikke det særlig stas.

– Jeg hadde mine tvil om jeg hadde lyst til å fortsette med kombinert, sier utøveren fra klubben Heming/Kollenhopp. Han legger til:

– Veien var veldig kort over til skihopping. Jeg vurderte det, men er glad for at jeg valgte å fortsette med kombinert.

I den perioden fikk han også kyssesyken.

Pappa John Alanson Riiber kan bekrefte at sønnen hadde sine tvil om den videre veien i kombinert, og at det selvsagt var opp til ham selv hva han ville. Mor og far hadde støttet ham uansett.

Les også 8 nøkler til VM-håpets suksess

Ble en ener

Historien kjenner vi. Riiber skulle komme til å bli verdens beste kombinertløper, vinner av 14 verdenscupen siste sesong og verdenscupen to ganger sammenlagt.

I sitt første OL i Pyeongchang ble han individuelt nummer fire som best, men bestemte seg fort for at han ville ta de grepene som kunne føre ham til den internasjonale mesterskapspallen individuelt. Det klarte han allerede året etter.

Under VM i Seefeld ble det tre medaljer, to av gull og en sølv. Og selv om han har slitt med et kne inn mot denne sesongen, etter et fall i Midtstubakken i juni, har han vist styrke før mesterskapet i Oberstdorf. Han vant tre renn og trippelen i Seefeld i slutten av januar. Som året før.

Det var som om Riiber bare ville fortelle «Hei, jeg er her. Ikke glem meg foran VM».

De norske medaljevinnerne. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Tok noen grep

Det siste året har ført til store omveltninger. Han er blitt pappa til vesle Ronja, og familien har flyttet til Lillehammer.

– Jeg var imot det i starten, siden han har så mange kontakter i Oslo, men jeg ser at det fungerer veldig godt og var det rette, forteller pappa Riiber.

Forberedelsene til mesterskapet i Oberstdorf har vist at sønnen er en tøffing.

Han turte å stå over renn i Klingenthal før VM, for å prioritere precamp på Pellestova. Da samlet han de nærmeste rundt seg, og fikk lagt ned det arbeidet som er nødvendig. Så ble han klar til fire øvelser på VM-programmet.

Men det har også vært tøffe tider etter et fall i Midtstubakken i juni, som gjorde at kneet fikk en trøkk. Det betød at Riiber måtte ta mer hensyn til kroppen sin.

Det ble spennende på slutten av rennet. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Men det gjorde han ikke nå.

– Jeg følte meg pigg og visste at jeg hadde en god taktikk før siste runden, sier vinneren til NRK.

Riiber sov dårlig natten før og var fryktelig nervøs i hoppbakken. Det var lenge siden han hadde konkurrert.

– Jeg tenker veldig lite på hva folk synes og mener, sier han om press og forventninger.

Han føler seg fortsatt nybegynner på mesterskap. Og bruker familien hjemme som samtalepartnere. Det inkluderer tidligere landslagslege Thor-Øystein Endsjø.

Nye typer på gang

Jens Lurås Oftebro er VM-debutant som ga seg selv et godt utgangspunkt i hoppingen. Bæringen var nummer elleve før langrenn, 46 sekunder bak lederen.

20-åringen ble juniorverdensmester i fjor i Oberwiesenthal. Nå var han på den store scenen. Og det fikset han fint.

– Bronsen her er som gull for meg. Utrolig kult å få det ut etter en trå start på Sjusjøen, sier Oftebro til NRK.

– Jeg var bestemt at jeg fikk gode minner fra i fjor da jeg hoppet godt her, sier unggutten.

Jarl Magnus Riiber (t.v.) og Jens Lurås Oftebro. Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters

Han forteller at han koste seg underveis.

– Jens Lurås Oftebro er i sitt første seniormeterskapet og så klinker han til med medalje, sa en imponert Magnus Moan etter rennet.

– Han er et forbilde på å få ut det han er god for, sier 29 år gamle Jørgen Graabak.

Nå kan VM bare fortsette. Teamet vil ha mange flere medaljer. Søndag er det lagkonkurranse. Det «lukter» mer suksess.