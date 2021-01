Landslagsroerne trosser snø og kulde på Otra: – Man må ikke være redd for å bade

Det er snø og null grader i lufta. I Otra flyter isklumper forbi. Likevel måtte rolandslaget til Kristiansand for å finne de beste treningsforholdene i Norge.

Oda Madland Aagesen og Oskar Sødal er de to lokale innslagene på denne ukes landslagssamling i Kristiansand. Her legger de ut på tirsdagens treningsøkt fra roklubbens lokaler ved Oddernesbroa. Foto: Kristin Ellefsen

Nå nettopp

KRISTIANSAND: – Det er i alle fall bedre at det snør enn at det regner. Så blir man ikke så bløt, gliser Oskar Sødal – en av to kristiansandere på rolandslaget for senior.

Rosporten er slett ikke for pyser, i alle fall ikke dersom du har OL-ambisjoner, slik disse utøverne har. Denne uka er rolandslaget – med unntak for de allerede OL-klare utøverne – på landslagssamling i Kristiansand.