Kongshaug skuffet over mesterskapsdebuten: – Langt under det jeg vet jeg er god for

Nerver preget mesterskapsdebutanten fra Stavanger i Heerenveen i helgen. – Det ble tungt, sier han.

Det ble en tung helg på isen for 19-åringen fra Stavanger. Foto: Kristian Jacobsen

6 minutter siden

Fjorårets junior-verdensmester på 1000 meter debuterte i senior-EM i Heerenveen i helgen. Det gikk ikke helt som 19-åringen hadde håpet.

– Det ble ikke helt den helgen jeg hadde håpet på. Jeg gikk langt under det jeg vet jeg er god for, og har gjort for kort tid siden. Men nå er jeg ferdig med debuten internasjonalt, så da blir det forhåpentligvis lettere å gå neste gang, sier Peder Kongshaug til Aftenbladet kort tid etter at han har gått 1500 meter med tiden 1.48,02.