Ja til håndball-EM i tolvte time: – Et lyspunkt i koronatiden

For mange TV-seere er adventstiden reddet: Danmark har sagt ja til å arrangere håndball-EM. Avgjørelsen satt langt inne.

Heidi Løke (t.v.) og Camilla Herrem kan gi Norge noe å juble for. Foto: Vidar Ruud/NTB

23. nov. 2020 13:20 Sist oppdatert nå nettopp

Endelig ringte håndballpresidentens mobil hjemme på Kjerringøy. Kåre Geir Lio har ventet i mange dager på beskjeden, for å kunne gi den videre til trenere og spillere.

Han visste at Danmark Håndballforbund (DHF) hadde innkalt til et hastemøte søndag klokken 11. Det kom ingen avgjørelse den dagen. DHF var avhengig av at myndighetene sa ja til å arrangere håndball-EM for kvinner.

Lio hadde vært nervøs, men mandag kunne han endelig juble.

– Dette var skikkelig godt nytt, sier Lio.

Landslagstrener Thorir Hergeirsson og hans støtteapparat hadde alerede reist til Danmark søndag. Mandag kom spillerne etter, skjønt åtte av de 20 i totaltroppen bor der til daglig. De spiller i danske klubber. De øvrige i troppen kommer fra Norge, Ungarn og Tyskland.

– Jeg hadde forstått det hvis det ble nei, men er glad for at det ble ja. Den egoistiske delen av meg vil spille, sier Stine Skogrand.

Hun er proff i danske Herning-Ikast, og har hele tiden vært trygg på at et eventuelt ja ville omfatte trygghet rundt smittevern. Ingen ønsker å utsette seg for sykdom. Nå blir det full rulle.

Opprinnelig hadde hun, samboeren og sønnen tenkt å feire julen i Bergen, hvis det hadde blitt turnering der før EM. Det var planen. Men den gikk også i vasken, i likhet med at Norge opprinnelig skulle arrangere i Trondheim.

– Nå har vi uansett bestemt at vi skal feire julen her, sier hun.

EM i Danmark betyr at Stine Skogrand også kommer til å feire julen der. Foto: Vidar Ruud/NTB

Endelig et mesterskap for Mørk

Nora Mørk har i årenes løp stått over fem mesterskap på grunn av skader. Kruttønna fra Vipers og landslaget var sist fredag gjest i Senkveld på TV 2, der hun fortalte om hvordan det var å stå på sidelinjen.

Hun håpet så inderlig å kunne spille igjen. Så sent som under VM i Japan for et år siden, orket hun knapt å se på de norske kampene. Hun var jo ikke der.

Hvis det hadde blitt et nei nå, hadde det vært litt enklere å svelge, fordi ikke bare hun, men hele laget måtte være hjemme, fortalte hun.

I likhet med lagvenninnene, er hun innstilt på å gå i karantene. Det må spillerne gjøre ved ankomst Norge igjen. Hvis laget tar seg helt til finalen, vil hjemkomsten bli 21 desember. Det betyr isolasjon i julen.

Mørk sa i TV-programmet at det ikke vil være noe problem. For henne betyr EM mye mer, det å få spille i et mesterskap igjen.

Er forberedt

Norske Arne Senstad, som er landslagstrener i Polen, uttalte til Aftenposten tidligere i uken at han syntes EM ligger i grenseland. Nå kommenterer han det slik:

– Vi er selvfølgelig veldig klare for å spille, selv om jeg foreløpig ikke har full oversikt over hvem av mine som er klare. Mandag skal vi gjennom en ny runde med testing.

I en totaltropp på 35, har Senstad hatt 14 spillere med Covid-19.

– Jeg er ikke veldig komfortabel med situasjonen. Vi har fortsatt spillere som er positive med sykdommen og som definitivt ikke kan delta.

Senstad legger til at laget drar til Danmark 1. desember.

Skal ha to treningskamper

Allerede onsdag og torsdag skal Norge spille et par treningskamper mot vertsnasjonen, før mesterskapet starter 3. desember.

De to testkampene avvikles i Veijle, mens selve mesterskapet aarrangeres i Herning og Kolding.

Heidi Løke (t.v.) og Nora Mørk skal underholde i mørketiden. Foto: Vidar Ruud / NTB

Noe å se frem til

Lio er lykkelig for at det ble en løsning i tolvte time. Han kaller det «et lyspunkt i koronatiden».

– Dette er bare glede, og jeg sier det på vegne av oss selv, europeisk håndball og ikke minst at håndballen nå kommer inn i de tusen hjem i førjulstiden. Nå har nordmenn noe å glede seg til annenhver dag.

Telemarkingen vet at mesterskap på denne tiden av året alltid samler mange foran skjermene. Opp mot 2,2 millioner seere på det meste. Og han ser ikke bort fra at det kan bli rekordtall også i år. Men mye avhenger selvsagt av at Nora Mørk & co. gjør det bra.

Finalen siste helg før julaften, med et norsk lag, vil sprenge grensene, både håper og tror han.

I de to siste mesterskapene har imidlertid ikke Norge vært på pallen.

– Det skal vi rette på denne gangen, sier Heidi Løke.

Veteranen gleder seg stort til å spille i Danmark. Hun var proff i Aalborg i sin tid, før hun kom tilbake til Larvik, så videre til ungarske Györ hjem igjen til Storhamar og Vipers.

Intens og entusiastisk. Heidi Løke skal som vanlig gi alt i mesterskapet. Foto: Vidar Ruud/NTB

Usikker på egen reise

Håndballpresidenten forsikrer at alt gjøres for å ta alle smittevernhensyn når det gjelder spillere, trenere og støtteapparat. Selv er han usikker på om han skal dra til Danmark.

– Det må jo i så fall være fordi det er nyttig for norsk håndball og riktig med tanke på smittevernmessige vurderinger. Møter er det mulig å delta på fra hjemmebane.

– Er det riktig å gjennomføre et mesterskap når vi vet at så mye annet i samfunnet stenges ned og pandemien herjer?

– Ja, fordi alt vil bli gjennomført med de smittevernreglene som er helt nødvendig. Og det blir håndball uten tilskuere. Det må være forsvarlig. Og det er klart at danskene har foretatt den avveiningen.

– Men spillerne må i karantene når de kommer hjem?

– Ja, vi må forholde oss til de reglene som finnes, og de eventuelle unntakene som måtte gjelde.

– Hva gjør Norge hvis en spiller blir smittet av korona i EM?

– Da blir den spilleren tatt ut av laget og isolert. Det vil si at hun må i karantene. Vi følger selvsagt de reglene som Danmark har på dette området. Og de norske når laget kommer hjem.

EM 3. desember. Da har Norge sin første kamp mot Polen.

PS. To norske spillere har hatt covid-19. Målvakt Silje Solberg og bakspiller Veronica Kristiansen. Begge spiller i ungarske Györ.