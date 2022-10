Titalls millioner på spill for RBK: – Midlene til spillerkjøp i januar er lik null

Med fem kamper igjen av sesongen står mye på spill for RBK. Akkurat nå skiller kun målforskjellen fra å gå glipp av mange millioner kroner.

Kjetil Rekdal vet at mye står på spill før de fem siste kampene av sesongen.

9 minutter siden

– Det er ikke tvil om at det er veldig viktig for oss det som skjer på slutten av sesongen her. Både sportslig og økonomisk, sier konstituert daglig leder i Rosenborg, Tore Bjørseth Berdal til Adresseavisen.

Det er dagen før Strømsgodset kommer på besøk til Lerkendal. Norges beste hjemmelag holdes som store favoritter foran kampen og tre poeng mot Godset vil kunne bety mye i innspurten.