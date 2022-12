Lange dopingstraffer for maratonstjerner

De kenyanske maratonløperne Diana Kipyokei og Purity Rionoripo er utestengt i henholdsvis seks og fem år for brudd på antidopingreglementet.

NTB, VG

Nå nettopp

Det melder Friidrettens integritetsenhet (AIU) tirsdag. Kipyokei fratas også seieren i Boston maraton i fjor.

Kipyokei avga etter seieren i Boston i fjor høst en urinprøve som inneholdt det betennelsesdempende stoffet triamcinolon acetonid, som er på forbudslista. Grunnen til at straffen ble så streng er at Kipyokei for å forklare stoffets tilstedeværelse i prøven la fram forfalskede dokumenter som hun hevdet fra et sykehus.

Rionoripo utestenges etter at det etter en uanmeldt dopingtest ble påvist spor etter det vanndrivende stoffet furosemid i hennes prøve. Hennes straff er skjerpet fordi hun hadde endret på en resept for å få det ut til å se ut som stoffet var foreskrevet av en lege.

En tredje kenyansk løper, Betty Wilson Lempus, er av AIU anklaget for bruk av det samme stoffet Kipyokei ble felt for. Fra før var hun anklaget for å manipulere en dopingprøve og motarbeide etterforskningen. Hun er suspendert, men saken hennes er ikke avgjort.