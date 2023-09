Medier: Svensk tennisstjerne utestengt fra alle turneringer

Svenske Dragos Madaras (25) skal være utestengt fra alle tennisturneringer. Tennisspilleren etterforskes for brudd på dopingreglene.

ETTERFORSKES: Dragos Madars Vis mer

Publisert: 02.09.2023 18:03

Dragos Madaras er ranket som nummer 216 i verden. Det svenske nettstedet Epoch Times melder at 25-åringen etterforskes av International Tennis Integrity Agency (ITIA).

ITIA håndhever brudd på antikorrupsjon- og antidopingreglene i tennis. Nettstedet skriver at Madaras er utestengt fra alle tennisturneringer verden over, og at det er et tegn på at ITIA er overbevist om at det vil ende med en fellende dom mot Madaras.

Aftonbladet sitter også med den samme informasjonen.

Dette skjer kun en uke etter at en annen svensk tennisstjerne, Mikael Ymer, valgte å legge opp etter at han ble utestengt for brudd på dopingreglene.